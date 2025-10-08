Gilberto Mora está convertido en la figura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pero no sólo ahí, también en la Liga MX Apertura 2025 en su club, Xolos de Tijuana, además de que ya suma un título a nivel selección nacional con la Mayor tras conquistar la Copa Oro 2025.

En el torneo juvenil que se lleva a cabo en Chile 2025, Gil Mora es uno de los goleadores individuales con tres anotaciones, distinción por la que también pelea pero consciente de que están primero los objetivos colectivos.

PUBLICIDAD

Pero no sólo es consiente de lo que pasa con él en el plano deportivo, también a su alrededor como temas que se han vuelto virales durante su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025 tal como las burlas de la prensa chilena de cara al partido de Octavos de Final ante La Roja y el cual perdió el equipo anfitrión.

También supo de la petición que una aficionada le hizo a Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana Mayor durante la concentración del equipo en el CAR cuando le dijo que cuidara a Gilberto Mora de acercarse al Bacardí; es decir, que estuviera alejado de vicios como el alcohol.

“ Casi siempre lo tomo como con risa, no me genera mucho enojo o algo así, presión ni nada. Por algo lo ponen, yo creo que se dan cuenta del jugador que soy y por algo lo ponen. Entonces lo único que me llama la atención a mí es lo que tengo que hacer dentro del campo y disfrutar del partido”, dijo en entrevista con Gibrán Araige para Línea de 4 de TUDN.

“Sí te motiva más y tratas de, como decir, pues vamos a ver mañana o el día del partido a ver si es cierto”, dijo Gilberto Mora sobre las burlas de los chilenos hacia su persona, tras decir que harían “mermelada de mora”, las cuales no trascendieron luego de que la Selección de Chile quedara eliminada del Mundial Sub-20.

No obstante, Gil Mora tratar de mantenerse al margen de las redes sociales, sabe que hablan de él, pero no se involucra del todo para mantenerse enfocado en su verdadero trabajo, el que realiza a nivel de cancha.

“La verdad que no me gusta escuchar redes sociales ni eso, sí sé que se está hablando de mí, pero la verdad no me enfoco mucho en eso ni le presto mucha atención la verdad.