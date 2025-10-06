Desde Chile calientan partido ante México con fea burla a Gilberto Mora

Video Gilberto Mora es objeto de burla en Chile previo al partido ante México

La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Chile por los Octavos de Final del Mundial Sub-20 y dicho partido ya se encuentra envuelto en controversia por una burla hacia el mexicano Gilberto Mora.

La polémica surgió luego de que el medio chileno Desde La Tribuna publicara en redes sociales una imagen alusiva al joven crack del Tri, acompañada de la frase: “ Tocará hacer mermelada de mora”, en aparente burla hacia el futbolista.

La publicación, que también evocaba la recordada goleada 7-0 de la Copa América Centenario, generó algunas críticas entre aficionados y periodistas de ambos países, quienes señalaron que ese tipo de mensajes solo fomentan la hostilidad antes del compromiso.

“No será fácil para la selección nacional pero hay que apoyar como siempre. Fe en los nuestros y que el martes pasará Chilito”, escribió el mismo medio en su cuenta de Instagram, junto a una ilustración donde Mora aparece convertido en fruta, lo que desató aún más indignación entre los seguidores mexicanos.

El encuentro se disputará este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

México superó al 'Grupo de la muerte' mientras que Chile pasó por Fairplay

México llega invicto tras superar un exigente grupo junto a Brasil, España y Marruecos, mientras que Mora, de apenas 16 años y canterano de Xolos de Tijuana, ha sido una de las revelaciones del torneo, decisivo con tres goles y una madurez impropia de su edad lo que lo ha llevado a ser ya visto por varios clubes de Europa.