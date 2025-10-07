    Gilberto Mora

    La increíble petición al 'Vasco Aguirre': "No dejes que Mora pruebe el Bacardí"

    Aguirre respondió de forma épica la petición de la afición mexicana que desea que el jugador no caiga en vicios.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video La reacción del ‘Vasco’ tras pedirle que evite que Mora pruebe el alcohol

    Gilberto Mora se ha convertido en toda una sensación a sus 16 años y la afición mexicana le pidió a Javier Aguirre que evite que el joven futbolista conozca las bebidas alcohólicas y el técnico de la Selección Mexicana reacción de una forma increíble.

    Durante una convivencia entre aficionados y el combinado tricolor en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, una seguidora lanzó la peculiar petición al ‘Vasco’; “No dejes que Gilberto Mora pruebe el Bacardi”.

    Ante esto Javier Aguirre soltó una carcajada y respondió con una sonrisa: “Es buenísimo el Bacardi ¿cómo?”, y todos los presentes rieron.

    Tras las buenas actuaciones de Gilberto Mora con la Selección Mexicana y con Xolos de Tijuana, la afición y c elebridades se han unido para cuidar a la joven promesa de conocer el alcohol, entre otras cosas.

    El futbolista se encuentra en Chile disputando el Mundial Sub-20 con el combinado tricolor que busca hacer historia.

    Video La épica reacción de Gilberto Mora al "que nunca conozcas el bacardi"

