La increíble petición al 'Vasco Aguirre': "No dejes que Mora pruebe el Bacardí"
Aguirre respondió de forma épica la petición de la afición mexicana que desea que el jugador no caiga en vicios.
Gilberto Mora se ha convertido en toda una sensación a sus 16 años y la afición mexicana le pidió a Javier Aguirre que evite que el joven futbolista conozca las bebidas alcohólicas y el técnico de la Selección Mexicana reacción de una forma increíble.
Durante una convivencia entre aficionados y el combinado tricolor en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, una seguidora lanzó la peculiar petición al ‘Vasco’; “No dejes que Gilberto Mora pruebe el Bacardi”.
Ante esto Javier Aguirre soltó una carcajada y respondió con una sonrisa: “Es buenísimo el Bacardi ¿cómo?”, y todos los presentes rieron.
Tras las buenas actuaciones de Gilberto Mora con la Selección Mexicana y con Xolos de Tijuana, la afición y c elebridades se han unido para cuidar a la joven promesa de conocer el alcohol, entre otras cosas.
El futbolista se encuentra en Chile disputando el Mundial Sub-20 con el combinado tricolor que busca hacer historia.