La reacción del 'Vasco' tras pedirle que evite que Mora pruebe el alcohol

Gilberto Mora se ha convertido en toda una sensación a sus 16 años y la afición mexicana le pidió a Javier Aguirre que evite que el joven futbolista conozca las bebidas alcohólicas y el técnico de la Selección Mexicana reacción de una forma increíble.

Durante una convivencia entre aficionados y el combinado tricolor en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, una seguidora lanzó la peculiar petición al ‘Vasco’; “No dejes que Gilberto Mora pruebe el Bacardi”.

Ante esto Javier Aguirre soltó una carcajada y respondió con una sonrisa: “Es buenísimo el Bacardi ¿cómo?”, y todos los presentes rieron.

Tras las buenas actuaciones de Gilberto Mora con la Selección Mexicana y con Xolos de Tijuana, la afición y c elebridades se han unido para cuidar a la joven promesa de conocer el alcohol, entre otras cosas.

El futbolista se encuentra en Chile disputando el Mundial Sub-20 con el combinado tricolor que busca hacer historia.