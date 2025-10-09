Video Resumen | Marruecos doblega a Corea del Sur en el Mundial Sub-20

En partido de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, la selección de Marruecos, con actuación magistral de Yassir Zabiri, derrotó 2-1 a Corea del Sur y obtuvo se boleto a los Cuartos de Final de la justa mundialista.

Apenas corría el minuto 8 de tiempo, cuando Yassir Zabiri, en un balón que llegó elevado al área se tiro de chilena, disparo que impactó en Shin Min-ha para que la de gajos terminara por irse al fondo de propia portería y se decretara el 1-0 en favor del cuadro marroquí.

PUBLICIDAD

A los 58 minutos, con un Corea tirado en buscar el empate, Marruecos robó el esférico en zona comprometida, Othmane Maamma se lo llevó por banda derecha, levantó el centro al corazón del área, donde apareció Yassir Zabiri para imponerse en el salto, meter el cabezazo y mandarlo al fondo para el segundo de Marruecos.

Ya en tiempo de compensación, tras una mano de Saad El Haddad en el área, se decretó el penal en contra de Marruecos, para que viniera Tae-Won Kim para hacerlo bueno y recortar la distancia, aunque ya era demasiado tarde para buscar una reacción.

El marcador no se movió más, victoria de 2-1 que puso a la selección de Marruecos, que empató con México en el camino, en la fase de Cuartos de Final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, mientras que Corea delSur quedó eliminado ante la sorpresa de algunos.