Video Resumen | México derrota a Marruecos y se clasifica a octavos de final

Juego trabado, complicado, poco elusivo en el primer tiempo fue el que ofrecieron México ante Marruecos, en la tercera jornada del Mundial Sub-20, en donde el Tri necesitaba del triunfo para no depender de nadie y seguir con vida en el certamen.

Al final una clara mano dentro del área de Tajaouart fue sancionada por el central, tras revisión, que Gilberto Mora se encargó de cobrar con personalidad y anotar el gol del triunfo de México 1-0 sobre Marruecos.

Con el resultado, la Selección Mexicana sumó cinco puntos y ubicarse en la segunda posición del Grupo C, que los africanos encabezaron con seis unidades. El próximo rival del Tri, en octavos de final, será el anfitrión Chile, el próximo martes.

Cabe destacar que en el primer tiempo, minuto 27, en un cobro de tiro de esquina Mateo Levy sufrió fuerte golpe al ser arrollado por un futbolista de Marruecos, provocándole una conmoción, que lo llevó al hospital.