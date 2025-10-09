    Mundial Sub-20

    Estados Unidos vs. Italia: La Azzurra suma nueva decepción tras caer ante los estadounidenses

    El cuadro estadounidense elimina a La Azzurra en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 con doblete de Cremaschi y uno de Tsakiris.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Resumen | Estados Unidos avanza a Cuartos de Final en Mundial Sub-20

    Estados Unidos eliminó a Italia en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 con un futbol certero y dominio total de la pelota para ganar 3-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua y con lo que consiguió sus quintos Cuartos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA de la categoría.

    Ahora, el conjunto norteamericano espera rival que saldrá más tarde de la serie entre Marruecos y Corea del Sur, ésta a la que ha enfrentado en cuatro ocasiones en esta categoría en una Copa del Mundo de la FIFA; ante los marroquíes sería la primera vez que se mida.

    Es la segunda ocasión que Estados Unidos se enfrentaba a Italia en fases decisivas, lo hizo en Países Bajos 2005 también en Octavos de Final, pero esa vez La Azzurra se impuso y avanzó 1-3, aunque en la siguiente ronda había sido frenado ante Marruecos.

    Benjamin Cremaschi hizo doblete a los minutos 15 y 90+3’, mientras que Niko Tsakiris marcó al 79’ para mantenerse junto a México, que se medirá a Argentina, como una de las dos selecciones de la Concacaf que se mantienen vigentes en el torneo tras las eliminaciones de Panamá y Cuba.

    Para Estados Unidos fue su tercera victoria en el Mundial Sub-20 Chile 2025, pues frente a Sudáfrica perdió en la última fecha de la Fase de Grupos; fue su segundo triunfo por 3-0 en esta edición tras hacerlo ante Francia en la Jornada 2. Ahora busca al fin clasifica a las Semifinales, pues en sus anteriores Cuartos de Final no lo consiguió.

    Estos son los Cuartos de Final consecutivos a los que clasificó Estados Unidos en un Mundial Sub-20:

    • Argentina 2023 y fue eliminado 0-2 por Uruguay
    • Polonia 2019 y fue eliminado 1-2 por Ecuador
    • Corea del Sur 2017 fue eliminado 2-1 opr Venezuela
    • Nueva Zelanda 2015 fue eliminado en penales por Serbia

