La Selección Mexicana que disputa el Mundial Sub-20 ilusiona a México por la calidad que hay en su plantel, y es que 19 de los 21 jugadores que convocó Eduardo Arce para la justa ya tienen minutos en Primera División, incluso algunos de ellos son titulares en sus clubes.

Gilberto Mora es el caso más sonado por ser indiscutible en Xolos y haber sido titular con el Tri mayor en la Final de la Copa Oro 2025 con apenas 16 años. Incluso, Morita rompió el récord de Pelé y Lamine Yamal en ser el futbolista más joven en ganar un título con su selección.

Eduardo Arce destaca lo que ha hecho Gilberto Mora en su corta carrera, pero no cree que sea el único jugador del Tri Sub-20 que tenga el talento suficiente para emigrar a Europa.

“Está Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza que te da otras cosas en el mediocampo, Alexéi Domínguez que te maneja velocidades de otro nivel, Tahiel Jiménez que tiene combatividad, un Diego Ochoa con un temple espectacular”, enlistó el seleccionador Sub-20 en entrevista con Gibrán Araige para TUDN.

“Un Yael Padilla que está siendo nuestro recambio estelar, Amaury Morales que también viene de afuera, Hugo Camberos que se habla que está siendo seguido por varios clubes de Europa”, añadió Arce tras el empate entre México y Brasil por 2-2.

El consejo a Gilberto Mora para ir a Europa

Eduardo Arce no tiene duda de que Morita está listo para jugar en el futbol europeo, sin embargo, le pide que no tenga “prisa”, pues “entre más experiencia y rodaje tenga” en Primera División “tendrá mayor adaptación”, ya que le recordó que el objetivo final es la “consolidación”, no solo el tener minutos.

“Sin duda por talento sí, pero creo que no hay prisa, mientras siga teniendo minutos en Primera División, con selección nacional, y siga creciendo, creo que llegará a consolidarse en un equipo más grande”, señaló el DT del Tri Sub-20.

“Yo creo que esta vitrina para los jugadores es muy importante, el que esté haciendo un buen papel, seguro entrará en la mira de otros equipos”, agregó Arce sobre el Mundial Sub-20 en el que México también se enfrentará a España y Marruecos.

Por último, Eduardo Arce aseguró que sus jugadores no están trabajando para ganarse un lugar en el Mundial 2030 con la selección mayor, sino que “están pensando en el 2026, a corto plazo”, aunque están conscientes que “hay pocos espacios”.