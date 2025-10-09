¿Cuántas veces se han enfrentado México vs. Argentina en Mundial Sub-20?

México vs. Argentina se han enfrentado en más de una ocasión en un Mundial Sub-20, esta vez se reencontrarán en la edición de Chile 2025 dentro de la fase de Cuartos de Final y ambos lo hacen después de marcar cuatro goles en los Octavos de Final frente a Chile y Nigeria, de manera respectiva.

La Selección Mexicana debió lidiar con burlas por parte de la prensa y afición chilena previo a la etapa decisiva mientras que la Albiceleste busca aumentar el número de títulos en una Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, donde es la más ganadora con seis.

México vs. Argentina se jugará por cuarta ocasión en un Mundial Sub-20, lo hacen de nuevo después de más de 10 años, el balance favorece al combinado sudamericano y que llega como favorito tras mantener el paso perfecto de la Fase de Grupos ahora en etapas decisivas.

ANTECEDENTES DEL MÉXICO VS. ARGENTINA EN UN MUNDIAL SUB-20

Será la cuarta ocasión que estas selecciones se enfrenten en una justa mundialista juvenil, no lo hacen desde Colombia 2011 cuando lo hicieron dentro de la Fase de Grupos con victoria de la Albiceleste con solitario gol de Erik Lamela.

En el Mundial Sub-20 Canadá 2007 se enfrentaron como ahora en Cuartos de Final, los sudamericanos también se impusieron 1-0 con gol de Maximiliano Morález y fue la última vez que consiguieron acceder a las Semifinales, incluso acabaron como campeones.

La única vez que México derrotó a Argentina en un Mundial Sub-20 fue en la edición de Nigeria 1999 cuando se impuso por goleada 4-1 en Octavos de Final en una generación en la que se encontraban Mario Méndez, Rafael Márquez, Carlos Adrián Morales, Juan Pablo Rodríguez Daniel Osorno, Héctor Reynoso, entre otros.

La Selección Mexicana Sub-20 no llega a unas Semifinales desde Colombia 2011 cuando perdió 2-0 ante Brasil y se quedó con el Tercer Lugar tras vencer a la Selección de Francia en el Estadio Campín de Bogotá.

Partidos México vs. Argentina en Mundial Sub-20: