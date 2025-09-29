Video Resumen | México con un golazo empata frente a Brasil en su debut en el Mundial Sub-20

La Selección de México del joven sensación, Gilberto Mora, tuvo un dramático debut ante Brasil en el Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebra en Chile.

El Tri dirigido por Eduardo Arce logró rescatar un punto en la recta final del partido celebrado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la capital chilena.

PUBLICIDAD

El defensa central Diego Ochoa fue el héroe para México al minuto 86 con un soberboio cabezazo a primer poste que despertó gratos recuerdos en los aficionados mexicanos por su similitud con anotaciones de Rafa Márquez y por portar el dorsal 4 del 'Káiser' mexicano.

¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO DE NUEVO EN EL MUNDIAL SUB-20?

México libró su primer partido del Mundial Sub-20 ante Brasil sumando un punto en el Grupo C catalogado como el 'grupo de la muerte' del torneo.

Marruecos y España completan dicho grupo con los marroquíes liderando tras haber derrotado a los españoles contra todo prónostico.

El próximo partido de México en el Mundial Sub-20 es el miércoles 1 de octubre ante la complicada España que llegará necesitada de puntos tras su primer tropiezo.