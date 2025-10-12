    México

    Argentina se burla del 'Chicha' Sánchez con polémico video tras vencer a México

    La Albiceleste celebró efusivamente la victoria ante el Tri para calificar a las Semifinales del Mundial Sub-20.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Burla al Chicha Sánchez? Jugador de Argentina causa polémica con este video

    México quedó eliminado del Mundial Sub-20 tras perder 0-2 ante Argentina, su gran ‘coco’ en la historia de Copas del Mundo de diferentes categorías.

    La Albiceleste celebró efusivamente su triunfo sobre el Tri con burlas hacia el combinado mexicano, incluso Diego ‘Chicha’ Sánchez también sufrió de la carrilla argentina.

    PUBLICIDAD

    Y es que Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, fue captado imitando el festejo y baile que hizo el ‘Chicha’ Sánchez tras vencer a Chile para calificar a los Cuartos de Final.

    El video fue compartido por el defensa Tobías Ramírez en una historia de Instagram donde se ve a Prestianni haciendo los mismos pasos y sosteniendo la bocina de la misma manera que el jugador de Tigres.

    Por si no el dardo no era demasiado claro, Prestianni reprodujo la misma canción que le futbolista mexicano, “Mesa Que Más Aplauda”, éxito del grupo mexicano Climax.

    ‘Chicha’ Sánchez disputó 26 minutos contra Argentina, decisión que le fue criticada al técnico Eduardo Arce, pues el habilidoso futbolista de Tigres fue uno de los mejores jugadores de México ante Chile.

    Tras su victoria en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Argentina se enfrentará a Colombia, quien eliminó a España, por el pase a la gran Final del Mundial Sub-20 de Chile.

    Video Así no: Jugadores de Argentina se burlan de México con esta canción

    Más sobre México

    1 min
    ¡Diego Placente, técnico de Argentina, calla al de México, Eduardo Arce!

    ¡Diego Placente, técnico de Argentina, calla al de México, Eduardo Arce!

    1 min
    La Selección Mexicana sufre baja de Alexei Domínguez en el Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana sufre baja de Alexei Domínguez en el Mundial Sub-20

    1 min
    Mundial Sub-20 llevaría jugadores de la Selección Mexicana al futbol de Europa

    Mundial Sub-20 llevaría jugadores de la Selección Mexicana al futbol de Europa

    1:03
    FIFA toma decisión que perjudica a la Selección Mexicana ante Argentina

    FIFA toma decisión que perjudica a la Selección Mexicana ante Argentina

    2 min
    ¿Cuántas veces se han enfrentado México vs. Argentina en Mundial Sub-20?

    ¿Cuántas veces se han enfrentado México vs. Argentina en Mundial Sub-20?

    Relacionados:
    MéxicoArgentinaDiego SánchezMundial Sub-20México Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD