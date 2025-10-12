Video ¿Burla al Chicha Sánchez? Jugador de Argentina causa polémica con este video

México quedó eliminado del Mundial Sub-20 tras perder 0-2 ante Argentina, su gran ‘coco’ en la historia de Copas del Mundo de diferentes categorías.

La Albiceleste celebró efusivamente su triunfo sobre el Tri con burlas hacia el combinado mexicano, incluso Diego ‘Chicha’ Sánchez también sufrió de la carrilla argentina.

Y es que Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, fue captado imitando el festejo y baile que hizo el ‘Chicha’ Sánchez tras vencer a Chile para calificar a los Cuartos de Final.

El video fue compartido por el defensa Tobías Ramírez en una historia de Instagram donde se ve a Prestianni haciendo los mismos pasos y sosteniendo la bocina de la misma manera que el jugador de Tigres.

Por si no el dardo no era demasiado claro, Prestianni reprodujo la misma canción que le futbolista mexicano, “Mesa Que Más Aplauda”, éxito del grupo mexicano Climax.

‘Chicha’ Sánchez disputó 26 minutos contra Argentina, decisión que le fue criticada al técnico Eduardo Arce, pues el habilidoso futbolista de Tigres fue uno de los mejores jugadores de México ante Chile.

Tras su victoria en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Argentina se enfrentará a Colombia, quien eliminó a España, por el pase a la gran Final del Mundial Sub-20 de Chile.