Argentina vs. Nigeria: la Albiceleste es el próximo rival de México en el Mundial Sub-20
Maher Carrizo hizo doblete en el triunfo de la Albiceleste, próximo rival de México pra los Octavos de Final en Chile 2025.
Argentina goleó a Nigeria en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 en Santiago de Chile, donde ya espera a la Selección Mexicana como su siguiente rival del torneo dentro de los Cuartos de Final el próximo sábado 11 de octubre.
Fue un doblete de Maher Carrizo, jugador de Vélez Sarsfield, al minuto 23 y al 53 los que pesaron en la pizarra, además de un tanto de vestido al minuto 2 de juego por parte de Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen.
El 4-0 definitivo lo hizo Mateo Silvetti, del Inter Miami de la MLS, al 66’, tres minutos después de su ingreso de cambio en lo que fue su tercer partido del Mundial Sub-20 y quien recientemente salió de una lesión que lo dejó fuera de actividad durante varios meses.
Argentina se reencuentra con México en un Mundial Sub-20 por primera vez desde Colombia 2011 cuando la Albiceleste se impuso 1-0 con Erik Lamela dentro de la Fase de Grupos.
Antes, en Canadá 2007 se enfrentaron en Cuartos de Final, la misma instancia en la que lo harán ahora, pero lo sudamericanos también se impusieron 1-0 con gol de Maximiliano Morález.
La última vez que México venció a Argentina en un Mundial Sub-20 fue en Nigeria 1999 cuando se impuso por goleada 4-1 en Octavos de Final, un resultado que buscará repetir este sábado por la tarde lo dirigidos por Eduardo Arce y de la mano de Gilberto Mora, su figura de esta edición y quien ve al Tri con pasta de campeón.