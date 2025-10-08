    Mundial Sub-20

    Argentina vs. Nigeria: la Albiceleste es el próximo rival de México en el Mundial Sub-20

    Maher Carrizo hizo doblete en el triunfo de la Albiceleste, próximo rival de México pra los Octavos de Final en Chile 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Golazo de Argentina! ¡Silvetti se come a Messi y pone el 4-0!

    Argentina goleó a Nigeria en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 en Santiago de Chile, donde ya espera a la Selección Mexicana como su siguiente rival del torneo dentro de los Cuartos de Final el próximo sábado 11 de octubre.

    Fue un doblete de Maher Carrizo, jugador de Vélez Sarsfield, al minuto 23 y al 53 los que pesaron en la pizarra, además de un tanto de vestido al minuto 2 de juego por parte de Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen.

    PUBLICIDAD

    El 4-0 definitivo lo hizo Mateo Silvetti, del Inter Miami de la MLS, al 66’, tres minutos después de su ingreso de cambio en lo que fue su tercer partido del Mundial Sub-20 y quien recientemente salió de una lesión que lo dejó fuera de actividad durante varios meses.

    Argentina se reencuentra con México en un Mundial Sub-20 por primera vez desde Colombia 2011 cuando la Albiceleste se impuso 1-0 con Erik Lamela dentro de la Fase de Grupos.

    Antes, en Canadá 2007 se enfrentaron en Cuartos de Final, la misma instancia en la que lo harán ahora, pero lo sudamericanos también se impusieron 1-0 con gol de Maximiliano Morález.

    La última vez que México venció a Argentina en un Mundial Sub-20 fue en Nigeria 1999 cuando se impuso por goleada 4-1 en Octavos de Final, un resultado que buscará repetir este sábado por la tarde lo dirigidos por Eduardo Arce y de la mano de Gilberto Mora, su figura de esta edición y quien ve al Tri con pasta de campeón.

    Más sobre Mundial Sub-20

    1:40
    ¿Plantel completo? Así va la rehabilitación de Mateo Levy

    ¿Plantel completo? Así va la rehabilitación de Mateo Levy

    1 min
    Así marcha la rehabilitación de Mateo Levy rumbo a los Cuartos de Final

    Así marcha la rehabilitación de Mateo Levy rumbo a los Cuartos de Final

    1 min
    Gilberto Mora ilusiona con sus palabras: "Tenemos para ser campeones"

    Gilberto Mora ilusiona con sus palabras: "Tenemos para ser campeones"

    2 min
    Así reaccionó Gilberto Mora a las burlas en Chile y la petición a Javier Aguirre

    Así reaccionó Gilberto Mora a las burlas en Chile y la petición a Javier Aguirre

    1 min
    Toño Rodríguez quiere ver a Gilberto Mora fuera del futbol de México

    Toño Rodríguez quiere ver a Gilberto Mora fuera del futbol de México

    Relacionados:
    Mundial Sub-20ArgentinaNigeriaMéxicoSelección Mexicana Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD