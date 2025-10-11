    Futbol

    ¡Diego Placente, técnico de Argentina, calla al de México, Eduardo Arce!

    Casi al finalizar el partido del Mundial Sub-20, entre Argentina y México, se aprecia cómo el estratega de la albiceleste calla a su colega mexicano.

    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Diego Placente, técnico de Argentina, manda callar a Eduardo Arce!

    El partido estaba decidido triunfo para la Selección de Argentina 2-0 en contra de México, en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Al minuto 89 una fuerte entrada desató un connato de bronca entre los futbolistas, lo que provocó que las bancas se vaciaran.

    Jugadores y cuerpo técnico discutían las faltas, por lo que el árbitro central comenzó a sacar tarjetas amarillas para Mateo Silvetti y César Garza. En ese momento de discusión se aprecia como el técnico de la albiceleste, Diego Placente, manda callar al estratega de México, Eduardo Arce, por lo que interviene el tercer hombre de negro, para tranquilizar la situación.

    En la toma se aprecian los reclamos de Arce y Placente le responde callándolo con el dedo índice en su boca. El marcador era evidente y los gritos no procedían.

    El central se dio cuenta de la situación por lo que amonestó al director técnico sudamericano. El incidente no pasó a mayores, la eliminación de México era cuestión de tiempo, que se concretó con el silbatazo final.

    Queda para la anécdota la imagen entre ambos estrategas en el Mundial Sub-20.

