    La Selección Mexicana sufre baja de Alexei Domínguez en el Mundial Sub-20

    El mediocampista del Tricolor debió abandonar el partido ante Argentina durante los primeros minutos por una lesión.

    Erick Morales Baca.
    Un doloroso inicio de partido tuvo la Selección Mexicana ante Argentina durante su encuentro de Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y no exactamente por la desventaja tempranera, sino por la baja de uno de sus jugadores más importantes.

    Apenas corría el minuto 10 del encuentro en Chile 2025, cuando en una falta de parte de Julio Soler, Alexei Domínguez terminó derribado y al parecer con una lesión.

    El versátil jugador del Tricolor no pudo levantarse más, todo indica que, a pesar de que el empujón recibido por el argentino no fue con gran fuerza, provocó que se le atorara el tachón en el pasto y una lesión en el tobillo derecho.

    La baja del jugador del Pachuca, quien incluso ya tiene ofertas para emigrar al futbol de Europa, será una ausencia importante en el esquema de Eduardo Arce, ya que es una pieza capaz de jugar por ambos lados de la cancha.

    Alexei Domínguez fue sustituido por Hugo Camberos, sin embargo, el descontrol que se vivió durante esos minutos por parte de la Selección Mexicana, fue aprovechado por Argentina para convertir el primer gol del partido.

    El mediocampista fue sacado en camilla y se espera reporte de su lesión, que de resultar grave, también sería una baja importante baja para el Pachuca, que actualmente pelea entre los primeros lugares de la Liga MX.

