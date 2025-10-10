Video ¡Europa los quiere! Lluvia de ofertas por las joyas mundialistas Sub-20

Sin duda participar en un Mundial Sub-20 y llegar a los Cuartos de Final tiene beneficios para muchos de los jóvenes, especialmente por el escaparate que puede significar para ellos a nivel internacional.

Y para dos de los que actualmente son parte de la Selección Mexicana Sub-20 en Chile 2025 ese observación de clubes de otras liga parece haber llegado, tanto Elías Montiel como Alexei Domínguez parecen haber llamado la atención.

Ambos jugadores, quienes pertenecen al Pachuca y participaron en la victoria de México 4-1 ante Chile, podrían emigrar muy pronto al futbol europeo ya que al parecer hay ofertas para ambos.

A decir del presidente del Pachuca, Armando Martínez, Alexei Domínguez ha sido del gusto del Ajax de Holanda, por lo que es una posibilidad de que emigre a la Eredivisie debido al buen desarrollo que ha mostrado.

En el caso de Elías Montiel, según el directivo de los Tuzos también hay posibilidades ya que han sido varios clubes del Viejo Continente los que han preguntado por el mediocampista.