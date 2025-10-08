Video ¡En exclusiva! Este es el panorama para que Gil Mora se vaya a Europa

Gilberto Mora habló del buen momento de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial y su agente Rafael Pimenta atendió a TUDN en entrevista este miércoles 8 de octubre.

A través del programa Tricolor al Día, la representante de la joven promesa del futbol mexicano, habló sobre las cualidades, los deseos y el interés que existe desde Europa.

EL TELÉFONO NO PARA DE SONAR POR GILBERTO MORA



Rafaela Pimenta aseguró que desde hace tiempo se ha buscado a Gilberto Mora desde Europa, pero la ventana del Mundial Sub-20 aumentó esas llamadas para conocer el estatus del mexicano.

"Si te digo algo que nadie sabe porque son muy discretos, con Gilberto ya hemos hecho ciertas cosas en Europa, ahora con esta plataforma que es el Mundial lo están mirando todos. Esto lleva meses que lo siguen, pero hay más entusiasmo, el teléfono suena siempre, hay que gestionarlo y le he dicho a él que hay que vivirlo como una experiencia, no como preocupación sino como 'que bonito, que padre, ahora llamó este', vamos a aprender de esta experiencia".

La brasileña, que también es agente de Santiago Giménez y Obed Vargas, comentó que la relevancia de que Gilberto Mora no va por cuál liga llega, sino que el club necesite a alguien como él y juegue siempre.

"Nosotros hemos vivido con muchos años que un jugador puede ir a una liga pequeñas y después continuar el proceso. Ahora, si vamos a un gran equipo, el paso correcto depende del tipo de jugador, él está listo para jugar donde quiera.

"Cuando lo vi en la Final de la Copa Oro, uno que lo miraba decía ' ¿este chico desde hace cuantos años juega?', hay que buscar donde necesitan este tipo de jugador, no importa si es grande o chico, pero que tenga el aval del entrenador para poder jugar".