    Gilberto Mora brilla y México empata ante Brasil en debut del Mundial Sub-20

    El futbolista de Xolos generó la jugada del primer gol y dio la asistencia del segundo tanto del Tri.

    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | México con un golazo empata frente a Brasil en su debut en el Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana dejó buenas sensaciones en su debut en el Mundial Sub-20 tras empatar 2-2 ante Brasil con gran actuación de Gilberto Mora.

    El Tri que dirige Eduardo Arce se presentó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Chile, después de que Marruecos sorprendiera y venciera 2-0 a España para tomar el liderato del Grupo C, considerado ‘el grupo de la muerte’ de la Copa del Mundo.

    México abrió el marcador al minuto 10 gracias a una asistencia de Gilberto Mora por la banda derecha que cabeceó Tahiel Jiménez y que atajó Otávio Costa, pero en el rebote apareció Alexéi Domínguez para empujar el balón al fondo de las redes.

    Brasil lo empató en el primer tiempo tras un despeje de la zaga mexicana que aprovechó Rafael Coutinho para sacar un zapatazo desde fuera del área para el 1-1 al 21’.

    La Verdeamarela remontó el partido tras un descuido de la defensa del Tri que, en un saque de manos, dejó que el balón botara en el área para que Luighi lo prendiera para marcar el 2-1 al minuto 76.

    La Selección Mexicana no bajó los brazos e igualó la pizarra al 86’ en un tiro de esquina cobrado por Mora para que Diego Ochoa metiera un brutal cabezazo en el primer poste recordando los remates del legendario Rafa Márquez, quien, por cierto, se encontraba en las gradas del estadio viendo el juego.

    Así es como México rescató un punto en su debut en el Mundial Sub-20; sus próximos encuentros serán ante España y Marruecos el próximo 1 y 4 de octubre, respectivamente.

    Esta Selección Mexicana ilusiona, pues 19 de los 21 jugadores convocados por Eduardo Arce ya debutaron en Primera División y muchos de ellos son titulares o suman varios minutos en sus equipos como Mora, Obed Vargas, Elías Montiel, Iker Fimbres, César Garza, Yael Padilla, Hugo Camberos, Amaury Morales y Tahiel Jiménez.

