    México

    Gilberto Mora y Obed Vargas encabezan convocatoria del Tri Sub-20

    El técnico Eduardo Arce da a conocer la lista de 21 jugadores mexicanos que enfrentarán el Mundial Sub-20, en Chile.

    Por:
    Redacción.
    Gilberto Mora será clave en el Tri Sub-20.
    Imagen Mexsport.
    Gilberto Mora será clave en el Tri Sub-20.

    La Selección Mexicana Sub-20 anunció la lista de 21 jugadores,que representarán a México en el Mundial Sub-20, a celebrarse en Chile a fines de este mes.

    Destaca la presencia del futbolista de Xolos, Gilberto Mora y de Obed Vargas, campeón de la Leagues Cup, con Seattle Sounders.

    Cabe destacar que tanto Stephano Carrillo como Heriberto Jurado, juveniles que militan en Europa, no recibieron permiso para poder asistir a este evento.

    México conforma el Grupo C al lado de los representativos de Brasil, España y Marruecos. El Tri Sub-20 debuta ante los Amazónicos, el próximo 28 de septiembre. Posteriormente enfrentará a España y cierra primera fase ante Marruecos.

    El técnico Eduardo Arce convocó a los guardametas: Emmanuel Ochoa (Cruz Azul), Juan Sebastián Liceaga (Chivas) y Pablo Lara (Pumas). En la defensa César Bustos (Monterrey), Diego Ochoa (FC Juárez), Everardo López (Toluca), José Pachuca (Puebla) y Karol Velázquez (Cruz Azul).

    En el mediocampo Amaury Morales (Cruz Azul), César Garza (Dundee FC), Diego Sánchez (Tigres), Elías Montiel (Pachuca), Iker Fimbres (Monterrey), Alexei Domínguez (Pachuca), Obed Vargas (Seattle FC).

    En el ataque Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Hugo Camberos (Chivas), Mateo Levy (Cruz Azul), Oswaldo Virgen (Toluca), Tahiel Jiménez (Santos).


