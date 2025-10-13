Un día después de la amarga eliminación de México a manos de Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, Gilberto Mora rompió el silencio con este mensaje.

Por medio de sus redes sociales, el joven jugador sensación del Tri y de Xolos de Tijuana compartió un mensaje de esperanza y agradecimiento por lo vivido en Chile.

"Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió y adornó su publicación con una serie de fotografías de sus momentos más destacados durante el torneo.

Gil Mora fue clave para que México lograra avanzar hasta la ronda de Cuartos de Final, donde no pudo sobreponerse a los argentinos para cerrar una participación agridulce.

El domingo por la noche, el plantel mexicano Sub-20 llegó a la Ciudad de México y pese a las caras largas, los fanáticos ovacionaron a los jugadores, en especial a Gilberto Mora, quien se tomó fotos y se dio tiempo para agredecer el gesto de los fans.