Video Así no: Jugadores de Argentina se burlan de México con esta canción

Los jugadores de la selección de Argentina se burlron de una forma peculiar de México tras eliminarlos en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

Un video que circula en redes sociales tomado por el periodista Octavio Petrich en zona mixta tras el partido en la capital de Chile, se muestra a algunos futbolistas de la Albiceleste caminando con una bocina.

Lo peculiar de la postal es que la bocina reproduce el intro del programa mexicano de comedia, El Chavo del 8, lo cual generó risas para los seguidores argentinos e indignación para los mexicanos que tacharon el gesto como una burla.

El partido de Cuartos de Final entre ambas escuadras terminó con los ánimos encendidos por la frustración de México al no poder encontrar el gol que los metiera al encuentro y la tensión se trasladó a los cuerpos técnicos, pues hasta el DT de Argentina mandó callar al entrenador mexicano Eduardo Arce.

La escuadra tricolor sufrió dos expulsiones en la recta final --la doble amarilla para el central Ochoa y la roja directa para el delantero Jiménez por una agresión directa-- y quedó eliminada del Mundial.

La derrota en Chile 2025 es la tercera consecutiva de Argentina sobre México en Mundiales Sub-20, ya la última vez había sido en 2011 cuando la Albiceleste derrotó al Tri en fase de grupos.

Partidos México vs. Argentina en Mundial Sub-20