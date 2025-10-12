    México Sub-20

    Jugadores de Argentina usan canción del Chavo del 8 para burlarse de México

    El momento fue captado en zona mixta tras la victoria de la Albiceleste en el Mundial Sub-20.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Así no: Jugadores de Argentina se burlan de México con esta canción

    Los jugadores de la selección de Argentina se burlron de una forma peculiar de México tras eliminarlos en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

    Un video que circula en redes sociales tomado por el periodista Octavio Petrich en zona mixta tras el partido en la capital de Chile, se muestra a algunos futbolistas de la Albiceleste caminando con una bocina.

    PUBLICIDAD

    Lo peculiar de la postal es que la bocina reproduce el intro del programa mexicano de comedia, El Chavo del 8, lo cual generó risas para los seguidores argentinos e indignación para los mexicanos que tacharon el gesto como una burla.

    El partido de Cuartos de Final entre ambas escuadras terminó con los ánimos encendidos por la frustración de México al no poder encontrar el gol que los metiera al encuentro y la tensión se trasladó a los cuerpos técnicos, pues hasta el DT de Argentina mandó callar al entrenador mexicano Eduardo Arce.

    La escuadra tricolor sufrió dos expulsiones en la recta final --la doble amarilla para el central Ochoa y la roja directa para el delantero Jiménez por una agresión directa-- y quedó eliminada del Mundial.

    La derrota en Chile 2025 es la tercera consecutiva de Argentina sobre México en Mundiales Sub-20, ya la última vez había sido en 2011 cuando la Albiceleste derrotó al Tri en fase de grupos.

    Partidos México vs. Argentina en Mundial Sub-20

    • Nigeria 1999: México 4-1 Argentina, Octavos de Final
    • Canadá 2007: Argentina 1-0 México, Cuartos de Final
    • Colombia 2011: Argentina 1-0 México, Fase de Grupos
    • Chile 2025: México 0-2 Argentina, Cuartos de Final

    Más sobre México Sub-20

    1 min
    Eduardo Arce, orgulloso de México en el Mundial Sub-20, pero no se conforma con lo hecho

    Eduardo Arce, orgulloso de México en el Mundial Sub-20, pero no se conforma con lo hecho

    1 min
    Resumen México vs. Argentina: Goles, highlights y resultado Cuartos de Final Mundial Sub-20

    Resumen México vs. Argentina: Goles, highlights y resultado Cuartos de Final Mundial Sub-20

    68 Historias
    México vs. Argentina EN VIVO Mundial Sub-20: Arce, molesto con eliminación
    1 min
    Mateo Levy recibe autorización para estar en el partido entre México y Argentina Sub-20

    Mateo Levy recibe autorización para estar en el partido entre México y Argentina Sub-20

    1 min
    Gilberto Mora recibe jersey de Marco Reus tras enterarse de la broma de compañeros

    Gilberto Mora recibe jersey de Marco Reus tras enterarse de la broma de compañeros

    Relacionados:
    México Sub-20ArgentinaMundial Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD