    Resumen México vs. Argentina: Goles, highlights y resultado Cuartos de Final Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana concluyó su sueño mundialista; la Albiceleste enfrentará a Colombia en Semifinales.

    Video ¡Gol de Argentina! La defensa del Tri se pierde y Silvetti pone el 0-2

    La Selección de México perdió ante Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 en uno de sus partidos más complicados y mal ejecutados de todo el torneo.

    La tarde comenzó mal para México cuando a los 5 minutos, Alexei Domínguez sufrió una falta sobre la banda que al principio parecía no ser de gravedad, pero que con el pasar del tiempo prendió las alarmas en el plantel tricolor.

    Domínguez se torció el tobillo al caer por un empujón y tuvo que salir en camilla para ceder su lugar al jugador de Chivas, Hugo Camberos.
    Argentina aprovechó el desconcierto de la prematura y dolorosa baja para iniciar una rápida jugada que Maher Carrizo concretó a los 9 minutos tras correr con la suerte del rebote del Ochoa al primer disparo dentro del área.

    A los 20 minutos, México perdió una tarjeta verde de revisión tras un extraño contacto sobre Gilberto Mora en el área.

    Eduardo Arce exigió la revisión, pero tras la consulta con el VAR el contacto no era meritorio de sanción y el Tri se quedó sin una tarjeta para el resto del encuentro.

    El segundo tiempo tampoco inició bien para México, cuyos cambios no lograron cuajar y en poco más de 10 minutos descuidó el medio campo y permitió un pase filtrado para Mateo Silvetti, quien condujo y definió de gran forma ante la salida de Ochoa para el 0-2.

    Con la derrota, México terminó su participación en el Mundial Sub-20 mientras que Argentina se enfrentará a Colombia en la ronda de Semifinales luego de que los cafeteros vencieran a España de manera dramática.

