Colombia vence a España y es el primer semifinalista del Mundial Sub-20
Un hat-trick de Néiser Villarreal definió el duelo a favor de los colombianos en un partido con final dramático.
La Selección Colombia Sub-20 clasificó este sábado a las Semifinales del Mundial de la categoría tras vencer 3-2 a España, en un duelo marcado por la actuación estelar de Néiser Villarreal, autor de los tres goles del conjunto nacional.
El atacante, que ya había sido figura en los Octavos de final ante Sudáfrica, volvió a ser determinante con una tripleta que selló el pase histórico del equipo dirigido por César Torres. No obstante, una tarjeta amarilla le impedirá disputar la semifinal del miércoles, a las 18:00 horas, frente al ganador entre México y Argentina.
Colombia se adelantó en el marcador al minuto 37 gracias a una jugada colectiva entre Óscar Perea y Jordan Barrera, culminada por Villarreal.
En el segundo tiempo, España reaccionó con tantos de Rayane Belaid y Jan Virgili, pero los cafetaleros remontaron con carácter: Villarreal igualó al 64 y firmó el triunfo al 89 con una definición fría y precisa.
El encuentro terminó con tensión, luego de que el árbitro estadounidense Joe Dickerson sancionara un penalti en tiempo añadido, posteriormente anulado tras la revisión. Con este resultado, Colombia vuelve a situarse entre los cuatro mejores del mundo en la categoría Sub-20, algo que no lograba desde hace 22 años.