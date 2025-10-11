Colombia vence a España y es el primer semifinalista del Mundial Sub-20

Video Resumen | Con hat trick de Néiser Villarreal, Colombia avanza a Semifinales

La Selección Colombia Sub-20 clasificó este sábado a las Semifinales del Mundial de la categoría tras vencer 3-2 a España, en un duelo marcado por la actuación estelar de Néiser Villarreal, autor de los tres goles del conjunto nacional.

El atacante, que ya había sido figura en los Octavos de final ante Sudáfrica, volvió a ser determinante con una tripleta que selló el pase histórico del equipo dirigido por César Torres. No obstante, una tarjeta amarilla le impedirá disputar la semifinal del miércoles, a las 18:00 horas, frente al ganador entre México y Argentina.

PUBLICIDAD

Colombia se adelantó en el marcador al minuto 37 gracias a una jugada colectiva entre Óscar Perea y Jordan Barrera, culminada por Villarreal.

En el segundo tiempo, España reaccionó con tantos de Rayane Belaid y Jan Virgili, pero los cafetaleros remontaron con carácter: Villarreal igualó al 64 y firmó el triunfo al 89 con una definición fría y precisa.