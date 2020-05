Spadafora aseguró que no se prevén concentraciones blindadas de varias semanas en los centros deportivos y suavizó las peticiones en caso de positivos por coronavirus en la plantilla.

El Comité Técnico Científico y la Serie A chocaban justo con la idea de que, si un jugador daba positivo, todo el equipo debía guardar aislamiento total, por lo que ya no se piensa de esa forma y solo se aislará al jugador.

"Hacer como Francia y abandonarlo todo habría sido más fácil. Pero yo no quise tomar esta decisión, al igual que no quise dar fechas seguras para una reanudación cuando no teníamos datos suficientes. Ahora que se puede, es correcto hacerlo".