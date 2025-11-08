    Milan

    Allegri revela el tiempo de baja de Santi Gimenez con el Milan

    El DT milanista confirmó que el mexicano es baja y espera que su regreso sea para el 'Derby della Madonnina' ante el Inter.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video DT del Milan calla a haters de Santi con brutal declaración

    El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, aclaró la situación médica del delantero mexicano Santiago Gimenez, quien permanecerá fuera de las canchas al menos por dos semanas más debido a una lesión que arrastra desde hace tiempo.

    En conferencia de prensa, el técnico confirmó que el exdelnatero del Cruz Azul y Feyenoord no estará disponible hasta después del parón internacional, por lo que su regreso se proyecta para el ' Derby della Madonnina' ante el Inter de Milán, programado para el 23 de noviembre.

    PUBLICIDAD

    Pulisic está disponible, aunque no sé cuántos minutos podrá jugar. Estupiñán y Jashari también están listos. Rabiot y Giménez volverán tras el parón”, detalló Allegri, despejando así las dudas sobre el tiempo de recuperación del exjugador de Feyenoord.

    La pausa por la Fecha FIFA reducirá el impacto de su ausencia en el calendario del conjunto rossonero, aunque Gimenez tampoco podrá participar en los amistosos que la Selección Mexicana disputará durante este periodo.

    El atacante vive un momento complicado en este arranque de temporada con el Milan, donde apenas suma un gol, anotado en la Coppa Italia.

    En la Serie A aún no ha podido marcar, y el clásico frente al Inter podría representar la oportunidad ideal para reencontrarse con el gol y recuperar confianza.

    Relacionados:
    MilanSantiago GiménezMassimiliano Allegri

