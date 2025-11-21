Los rumores en los mercados de fichajes comienzan nuevamente, los equipos buscan reforzarse para la segunda parte de sus respectivos campeonatos en Europa y muchos apuntan a nuevos delanteros, mismos que incluyen a algunos mexicanos.

Y uno de los jugadores que podría verse involucrado en estas posibles transacciones es Santiago Gimenez, quien actualmente juega para el Milan del Calcio italiano, pero podría cambiar de aires para el próximo año debido a que todo indica que contaría con dos ofertas para hacerlo.

De acuerdo al sitio italiano dedicado a transferencias Calciomercato, tanto el Sunderland como el Brentford, ambos de la Premier League de Inglaterra, han preguntado por un posible fichaje del también delantero de la Selección Mexicana.

Ante esto, se destaca que el Milan está abierto a la salida de Giménez ya sea a préstamo o en venta definitiva, siempre y cuando puedan encontrar un sustituto a tiempo.