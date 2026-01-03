Genoa Johan Vásquez, protagonista en empate que frena al Genoa El defensor mexicano provocó la jugada del gol con el que Pisa rescató el empate en la Serie A.

Video Error fortuito de Johan Vásquez le cuesta el triunfo al Genoa

En un duelo clave por la permanencia, el Genoa dejó escapar el triunfo en casa tras empatar 1-1 con el Pisa este sábado en el Estadio Luigi Ferraris, en actividad de la Jornada 18 de la Serie A. El defensor mexicano Johan Vásquez fue titular, capitán y protagonista involuntario en la acción que derivó en el gol del empate visitante.

El conjunto genovés, urgido de puntos por su cercanía con la zona de descenso, tomó ventaja temprano. Al minuto 14, una jugada colectiva por el sector derecho culminó con un pase filtrado que habilitó a Lorenzo Colombo, quien definió con potencia para adelantar al Genoa.

Durante la primera mitad, el equipo de Vásquez mostró ligero dominio, con mayor posesión y número de llegadas, aunque sin lograr reflejarlo con contundencia en el marcador. Pisa resistió y encontró recompensa antes del descanso.

Al 38’, un tiro libre al área cambió el rumbo del encuentro. En la disputa por el balón, el mexicano chocó con su propio guardameta, Nicola Leali, lo que impidió un despeje efectivo. La acción dejó el balón vivo dentro del área y Mehdi Léris aprovechó para firmar el 1-1.