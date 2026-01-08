Johan Vásquez Johan Vásquez supera juegos del Chucky Lozano en Italia con empate ante el Milan El central mexicano cumplió con una destacada actuación en la Jornada 19 de la Serie A.

Video "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa

Johan Vásquez superó a Hirving Lozano como el futbolista mexicano con más juegos en Italia en todas las competencias en un emocionante encuentro que finalizó con un empate a un gol entre AC Milan y Genoa celebrado en San Siro.

Y es que el defensa central sumó 156 duelos en aquel país superando los 155 del Chucky en su periodo con el Napoles.

Los goles del duelo de la Jornada 19 de la Serie A fueron obra de Lorenzo Colombo, a los 28, por los visitantes y de Rafael Leao, a los 90+2.

Vásquez cumplió con una estupenda actuación siempre atento y a tiempo en las jugadas que le tocaron.

Si tuvo algún pecado en la marca sobre Gabbia en un remate que finalmente Pulisic coló a las redes, el VAR se encargó de limpiarlo cuando anuló el tanto al estadounidense por una mano evidente.

Casualmente, destacaron sus enfrentamientos con el seleccionado estadounidense y siempre ganó el mexicano.

Genoa se puso al frente en el marcador y con mucho esfuerzo conservó el marcador hasta que Leao empujó el balón a las redes. Sin embargo, todavía pudo llevarse el partido con un penal sobre el 90+8 que Nicolae Stanciu voló.

El empate finalmente fue merecido y ayudó al Genoa a llegar a 16 puntos para seguir sumando en la lucha por no descender, mientras el equipo de Santiago Giménez, que no jugó por lesión, sumó 39 y se mantiene en la parte alta de la tabla.