    Johan Vásquez

    Johan Vásquez supera juegos del Chucky Lozano en Italia con empate ante el Milan

    El central mexicano cumplió con una destacada actuación en la Jornada 19 de la Serie A.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa

    Johan Vásquez superó a Hirving Lozano como el futbolista mexicano con más juegos en Italia en todas las competencias en un emocionante encuentro que finalizó con un empate a un gol entre AC Milan y Genoa celebrado en San Siro.

    Y es que el defensa central sumó 156 duelos en aquel país superando los 155 del Chucky en su periodo con el Napoles.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Serie A

    Johan Vásquez, protagonista en empate que frena al Genoa
    1 mins

    Johan Vásquez, protagonista en empate que frena al Genoa

    Serie A
    Sydney Sweeney es relacionada sentimentalmente con compañero de Santi Giménez
    1 mins

    Sydney Sweeney es relacionada sentimentalmente con compañero de Santi Giménez

    Serie A
    Reemplazo de Santi Gimenez ya llegó a Italia y pone en duda futuro del mexicano
    1 mins

    Reemplazo de Santi Gimenez ya llegó a Italia y pone en duda futuro del mexicano

    Serie A
    Milan confirma operación de Santiago Gimenez, ¿peligra el Mundial 2026?
    1 mins

    Milan confirma operación de Santiago Gimenez, ¿peligra el Mundial 2026?

    Serie A
    Violencia en la previa y triunfo del Inter ante Genoa de Johan Vásquez en Serie A
    1 mins

    Violencia en la previa y triunfo del Inter ante Genoa de Johan Vásquez en Serie A

    Serie A
    Massimiliano Allegri habla del regreso de Santiago Gimenez a las canchas
    1 mins

    Massimiliano Allegri habla del regreso de Santiago Gimenez a las canchas

    Serie A
    Genoa fuera de la Copa Italia y a Johan Vásquez le reclaman uno de los goles
    1 mins

    Genoa fuera de la Copa Italia y a Johan Vásquez le reclaman uno de los goles

    Serie A
    Santiago Gimenez podría dejar al Milan en el invierno y volver a Inglaterra
    1 mins

    Santiago Gimenez podría dejar al Milan en el invierno y volver a Inglaterra

    Serie A
    Allegri revela el tiempo de baja de Santi Gimenez con el Milan
    1 mins

    Allegri revela el tiempo de baja de Santi Gimenez con el Milan

    Serie A
    Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa
    1:16

    Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    Serie A

    Los goles del duelo de la Jornada 19 de la Serie A fueron obra de Lorenzo Colombo, a los 28, por los visitantes y de Rafael Leao, a los 90+2.

    Vásquez cumplió con una estupenda actuación siempre atento y a tiempo en las jugadas que le tocaron.

    Si tuvo algún pecado en la marca sobre Gabbia en un remate que finalmente Pulisic coló a las redes, el VAR se encargó de limpiarlo cuando anuló el tanto al estadounidense por una mano evidente.

    Casualmente, destacaron sus enfrentamientos con el seleccionado estadounidense y siempre ganó el mexicano.

    Genoa se puso al frente en el marcador y con mucho esfuerzo conservó el marcador hasta que Leao empujó el balón a las redes. Sin embargo, todavía pudo llevarse el partido con un penal sobre el 90+8 que Nicolae Stanciu voló.

    El empate finalmente fue merecido y ayudó al Genoa a llegar a 16 puntos para seguir sumando en la lucha por no descender, mientras el equipo de Santiago Giménez, que no jugó por lesión, sumó 39 y se mantiene en la parte alta de la tabla.

    Video "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa
    Relacionados:
    Johan VásquezGenoaMilan

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX