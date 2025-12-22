Milan Reemplazo de Santi Gimenez ya llegó a Italia y pone en duda futuro del mexicano El delantero alemán aterrizó este lunes a Milán para realizarse las pruebas médicas de rigor ante de unirse al club rossoneri.

Video Ya se sabe cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez

Niclas Füllkrug llegó este lunes a Milán para realizarse las pruebas médicas y físicas de rigor antes de unirse al club rossoneri de la Serie A de Italia.

“ Niclas Füllkrug acaba de aterrizar en Milán para someterse al reconocimiento médico y ser presentado como nuevo jugador del AC Milan esta semana”, afirmó Fabrizio Romano, especialista en temas de mercado de fichajes.

El delantero alemán, que estaba con el West Ham United de la Premier League, llega al equipo milanista justo días después de que Santiago Gimenez fuera operado de su tobillo.

¿P

ONE EN DUDA EL FUTURO DE SANTI EN EL AC MILAN?

Esta noticia puede poner en riesgo el futuro de ‘El Bebote’ en el AC Milan, pues el mexicano sigue sin cumplir las expectativas que se tenían sobre él desde su llegada al equipo en la temporada pasada.

La escasez de minutos en el campo, las constantes molestias físicas y la baja cuota goleadora comienzan a pasarle factura. Aunque su entrenador, Massimiliano Allegri, ha intentado respaldarlo públicamente, el contexto no le ha sido favorable y las críticas no han tardado en intensificarse.

El balance de la temporada es limitado: apenas 11 apariciones oficiales y un solo gol con el conjunto rossonero. De esos encuentros, nueve corresponden a compromisos de la Serie A italiana y dos más a la Coppa Italia, torneo en el que logró hacerse presente en el marcador.