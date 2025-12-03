    Coppa Italia

    Genoa fuera de la Copa Italia y a Johan Vásquez le reclaman uno de los goles

    El conjunto donde milita el defensor mexicano cayó goleado 4-0 ante el Atalanta y ahora deberá centrarse solo en la Serie A.

    Por:
    TUDN.
    Video Eliminan al Genoa de la Copa y le reclaman a Johan Vásquez uno de los goles

    Johan Vásquez y el Genoa quedaron este miércoles eliminados de la Copa Italia al caer 4-0 ante el Atalanta en la ronda de Octavos de Final.

    El conjunto visitante, incluido Johan, tuvo una tarde complicada desde el principio del encuentro e incluso al defensa de la Seección Mexicana uno de sus compañeros, Norton-Cuffy, le reclamó airadamente la marca en el primer gol a los 19 minutos.

    Lo cierto es que él cubría a un hombre y el inglés corría solo ante la entrada de Djimsiti que anotó de cabeza. Las cosas se complicaron con la expulsión de Fini al 36 y luego Atalanta dominó el encuentro, y goleó.

    El resto de las anotaciones fueron obra de Marten de Roon, a los 54, minutos, Mario Pasalic, a los 82, y Honest Ahanor, a los 90+1.

    Vásquez se mantuvo siempre cerca de las jugadas de las anotaciones, pero nada pudo hacer para evitar la goleada en contra.

    Ahora, al Genoa solo le queda concentrarse en la Serie A en la que tras un cambio de técnico reciente, Daniel de Rossi por Patrick Vieira, marcha en la posición 16 con 11 puntos tras 11 jornada a solo una unidad de los sitios de descenso.

    Video Johan Vásquez pide más futbolistas mexicanos en Europa

