    Futbol Internacional

    Sydney Sweeney es relacionada sentimentalmente con compañero de Santi Giménez

    La famosa actriz estadounidense vuelve a dar de qué hablar, ahora en el mundo del futbol.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Video ¿Sydney Sweeney sale con una figura de Concacaf? Las evidencias que hay

    Sydney Sweeney, famosa actriz estadounidense, fue relacionada sentimentalmente con el futbolista Christian Pulisic, jugador del AC Milan de la Serie A de Italia y compañero de Santiago Giménez.

    Una publicación en DNA da Bomber y que fue retomada por la Gazzetta dello Sport hizo eco de rumores que ponen a Sweeney como nueva pareja sentimental de Pulisic.

    Sydney Sweeney, quien rompió con su novio de varios años Jonathan Davino, fue vista también en complicidad con Tom Brady, exjugador de la NFL, esto en una boda en Venecia. A pesar de esto, no se confirmó una relación.

    Ni la actriz ni el futbolista han confirmado o desmentido una relación romántica, si bien en Italia empieza a crecer el rumor, a pesar de que no se tienen evidencias audiovisuales de una posible relación.

    Chrsitian Pulisic, de 26 años, fue relacionado también previamente con la golfista Alexa Melton y es considerado uno de los elementos más destacados en la historia de la Selección de Estados Unidos, así como de la Concacaf actualmente.

