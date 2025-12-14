Violencia en la previa y triunfo del Inter ante Genoa de Johan Vásquez en Serie A
Enfrentamientos entre ultras provocaron incendios y heridos leves antes del partido, que dejó al Genoa en el puesto 15 tras caer 1-2.
Poco antes del inicio del encuentro entre el Inter de Milán y el Genoa del mexicano Johan Vásquez, disputado en el estadio Luigi Ferraris, se registraron fuertes incidentes entre aficionados de ambos clubes en las inmediaciones del recinto, lo que obligó a la intervención policial y al bloqueo momentáneo del tráfico.
De acuerdo con medios locales, seguidores radicales del Inter arribaron en un autobús y comenzaron a lanzar bengalas, botellas y otros objetos incendiarios contra hinchas del conjunto genovés, quienes respondieron con acciones similares.
El enfrentamiento provocó el incendio de varias motocicletas y de un furgón, cuyas llamas alcanzaron a otros vehículos estacionados en la zona.
Las fuerzas de seguridad italianas actuaron con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos enfrentados. Tres agentes resultaron con heridas leves, sin que se reportaran detenciones graves ni daños personales de mayor consideración.
Los disturbios fueron controlados poco antes del silbatazo inicial y el partido correspondiente a la Jornada 15 de la Serie A se desarrolló con normalidad.
Ya en lo deportivo, el Inter se impuso 1-2 como visitante con anotaciones del alemán Yann Bisseck y del argentino Lautaro Martínez.
El mexicano Johan Vásquez fue titular en la zaga del Genoa y disputó los 90 minutos completos. Con este resultado, el Genoa se mantiene en la posición 15 de la tabla, con 14 puntos tras 15 jornadas del campeonato italiano, en la temporada en curso.