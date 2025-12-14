Genoa Violencia en la previa y triunfo del Inter ante Genoa de Johan Vásquez en Serie A Enfrentamientos entre ultras provocaron incendios y heridos leves antes del partido, que dejó al Genoa en el puesto 15 tras caer 1-2.

Video Bronca e incendios previo al Inter vs. Genoa de Johan Vásquez en Serie A

Poco antes del inicio del encuentro entre el Inter de Milán y el Genoa del mexicano Johan Vásquez, disputado en el estadio Luigi Ferraris, se registraron fuertes incidentes entre aficionados de ambos clubes en las inmediaciones del recinto, lo que obligó a la intervención policial y al bloqueo momentáneo del tráfico.

De acuerdo con medios locales, seguidores radicales del Inter arribaron en un autobús y comenzaron a lanzar bengalas, botellas y otros objetos incendiarios contra hinchas del conjunto genovés, quienes respondieron con acciones similares.

El enfrentamiento provocó el incendio de varias motocicletas y de un furgón, cuyas llamas alcanzaron a otros vehículos estacionados en la zona.

Las fuerzas de seguridad italianas actuaron con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos enfrentados. Tres agentes resultaron con heridas leves, sin que se reportaran detenciones graves ni daños personales de mayor consideración.

Los disturbios fueron controlados poco antes del silbatazo inicial y el partido correspondiente a la Jornada 15 de la Serie A se desarrolló con normalidad.

Ya en lo deportivo, el Inter se impuso 1-2 como visitante con anotaciones del alemán Yann Bisseck y del argentino Lautaro Martínez.