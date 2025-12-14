    Genoa

    Violencia en la previa y triunfo del Inter ante Genoa de Johan Vásquez en Serie A

    Enfrentamientos entre ultras provocaron incendios y heridos leves antes del partido, que dejó al Genoa en el puesto 15 tras caer 1-2.

    Video Bronca e incendios previo al Inter vs. Genoa de Johan Vásquez en Serie A

    Poco antes del inicio del encuentro entre el Inter de Milán y el Genoa del mexicano Johan Vásquez, disputado en el estadio Luigi Ferraris, se registraron fuertes incidentes entre aficionados de ambos clubes en las inmediaciones del recinto, lo que obligó a la intervención policial y al bloqueo momentáneo del tráfico.

    De acuerdo con medios locales, seguidores radicales del Inter arribaron en un autobús y comenzaron a lanzar bengalas, botellas y otros objetos incendiarios contra hinchas del conjunto genovés, quienes respondieron con acciones similares.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Serie A

    Massimiliano Allegri habla del regreso de Santiago Gimenez a las canchas
    1 mins

    Massimiliano Allegri habla del regreso de Santiago Gimenez a las canchas

    Serie A
    Genoa fuera de la Copa Italia y a Johan Vásquez le reclaman uno de los goles
    1 mins

    Genoa fuera de la Copa Italia y a Johan Vásquez le reclaman uno de los goles

    Serie A
    Santiago Gimenez podría dejar al Milan en el invierno y volver a Inglaterra
    1 mins

    Santiago Gimenez podría dejar al Milan en el invierno y volver a Inglaterra

    Serie A
    Allegri revela el tiempo de baja de Santi Gimenez con el Milan
    1 mins

    Allegri revela el tiempo de baja de Santi Gimenez con el Milan

    Serie A
    Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa
    1:16

    Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    Serie A
    Daniele De Rossi es nombrado nuevo entrenador del Genoa de Johan Vásquez
    1 mins

    Daniele De Rossi es nombrado nuevo entrenador del Genoa de Johan Vásquez

    Serie A
    Ponen fecha de caducidad a Santi Gimenez con el Milan
    1:15

    Ponen fecha de caducidad a Santi Gimenez con el Milan

    Serie A
    Kyle Walker asegura Santiago Gimenez logrará su mejor versión con el AC Milan
    1 mins

    Kyle Walker asegura Santiago Gimenez logrará su mejor versión con el AC Milan

    Serie A
    El Genoa de Johan Vásquez anuncia el cese de su entrenador
    1 mins

    El Genoa de Johan Vásquez anuncia el cese de su entrenador

    Serie A
    Piden en Italia que Santiago Gimenez vaya a la banca ante falta de gol
    2 mins

    Piden en Italia que Santiago Gimenez vaya a la banca ante falta de gol

    Serie A

    El enfrentamiento provocó el incendio de varias motocicletas y de un furgón, cuyas llamas alcanzaron a otros vehículos estacionados en la zona.

    Las fuerzas de seguridad italianas actuaron con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos enfrentados. Tres agentes resultaron con heridas leves, sin que se reportaran detenciones graves ni daños personales de mayor consideración.

    Los disturbios fueron controlados poco antes del silbatazo inicial y el partido correspondiente a la Jornada 15 de la Serie A se desarrolló con normalidad.

    Ya en lo deportivo, el Inter se impuso 1-2 como visitante con anotaciones del alemán Yann Bisseck y del argentino Lautaro Martínez.

    El mexicano Johan Vásquez fue titular en la zaga del Genoa y disputó los 90 minutos completos. Con este resultado, el Genoa se mantiene en la posición 15 de la tabla, con 14 puntos tras 15 jornadas del campeonato italiano, en la temporada en curso.

    Relacionados:
    GenoaJohan VásquezInter de MilánInternazionale

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX