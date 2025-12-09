Santiago Giménez Massimiliano Allegri habla del regreso de Santiago Gimenez a las canchas El director técnico del Milan advierte que es necesaria la reincorporación del delantero mexicano para su esquema de juego.

Santiago Gimenez Imagen Marco Luzzani/Getty Images

Una vez más las esperanzas de Santiago Gimenez de volver a pisar el terreno de juego regresan, luego de una lesión que lo ha marginado desde el 28 de octubre tras el duelo de su equipo, el AC Milan, ante el Atalanta.

PUBLICIDAD

A decir del técnico del cuadro rossonero, Massimiliano Allegri, el delantero mexicano estaría de regreso en los entrenamientos en esta semana, por lo que su vuelta a las canchas también podría darse muy pronto.

Aunque Santi Giménez sigue en recuperación, para el estratega del Milan su regreso es necesario para el esquema de sus dirigidos, ya que necesita contar con un delantero con las características de también artillero de la Selección Mexicana.

"Esperemos que vuelva a entrenar con el equipo esta semana, su tobillo está bien. Esperamos recuperarlo porque lo necesitamos. Marcó muchos goles en el Feyenoord y desde luego no ha olvidado cómo hacerlo; es un jugador fiable".

Otra de las razones por las que Massimiliano Allegri espera la pronta recuperación de Santi es por la necesidad que tiene de hacer rotaciones entre sus jugadores, esto a fin de no generar un desgaste innecesario de los mismos.