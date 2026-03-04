Santiago Giménez Santiago Gimenez deja atrás su lesión y regresa a los trabajos con Milan El delantero mexicano inició su programa de rehabilitación para volver a las canchas lo antes posible.

Video Santiago Gimenez vuelve a los trabajos con Milan tras lesión



Buenas noticias para el Milan y la Selección Mexicana: Santiago Gimenez comenzó su programa de rehabilitación en busca de volver a las canchas lo antes posible.

El periodista italiano Peppe Di Stefano, de Sky Sports, reporta que el delantero mexicano ya realizó trabajos en el gimnasio como parte de su programa de rehabilitación y acondicionamiento físico.

En los últimos días se informó que Santiago Gimenez presentaría nuevas pruebas médicas para determinar si ya se podría incorporar a los entrenamientos en grupo del Milan.

Incluso, la prensa italiana aseguró que la intención del mexicano es ser convocado para el Derbi ante Inter que se jugará este domingo 8 de marzo en San Siro.

El Bebote tiene cuatro meses sin jugar por una lesión crónica en el tobillo derecho que le obligó a ser operado el 18 de diciembre; su último partido fue el 28 de octubre del 2025 contra Atalanta.

El delantero mexicano de 24 años quiere su revancha en el Milan al registrar un gol y dos asistencias en 11 partidos esta temporada y con una Copa del Mundo en puerta.

La Selección Mexicana y Javier Aguirre están atentos a la evolución de Santiago Gimenez que es uno de los ocho jugadores del Tri que están lesionados a menos de 100 días del Mundial 2026.