    Santiago Giménez

    Santiago Gimenez podría volver con Milan para el Derbi ante Inter

    El mexicano está a la espera de nuevas pruebas médicas para saber si ya puede entrenar con el grupo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video La fecha en la que Santiago Gimenez podría regresar a la cancha


    Santiago Gimenez está cada vez más cerca de volver a las canchas tras la operación en el tobillo derecho a la que se sometió el pasado 18 de diciembre.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Serie A

    Allegri da buenas noticias sobre Santiago Gimenez
    1 mins

    Allegri da buenas noticias sobre Santiago Gimenez

    Serie A
    Santiago Gimenez hará nuevas pruebas médicas en busca de volver a jugar
    1 mins

    Santiago Gimenez hará nuevas pruebas médicas en busca de volver a jugar

    Serie A
    Johan Vásquez se vuelve una muralla y el Genoa respira en Italia
    1 mins

    Johan Vásquez se vuelve una muralla y el Genoa respira en Italia

    Serie A
    Juventus lanza cuarto uniforme con rayas horizontales
    1 mins

    Juventus lanza cuarto uniforme con rayas horizontales

    Serie A
    Johan Vásquez juega, pero el Genoa compromete su situación en la Serie A de Italia
    1 mins

    Johan Vásquez juega, pero el Genoa compromete su situación en la Serie A de Italia

    Serie A
    Johan Vásquez sufre derrota de último minuto y el Genoa 'coquetea' con descenso
    1 mins

    Johan Vásquez sufre derrota de último minuto y el Genoa 'coquetea' con descenso

    Serie A
    Johan Vásquez supera juegos del Chucky Lozano en Italia con empate ante el Milan
    1 mins

    Johan Vásquez supera juegos del Chucky Lozano en Italia con empate ante el Milan

    Serie A
    Johan Vásquez, protagonista en empate que frena al Genoa
    1 mins

    Johan Vásquez, protagonista en empate que frena al Genoa

    Serie A
    Sydney Sweeney es relacionada sentimentalmente con compañero de Santi Giménez
    1 mins

    Sydney Sweeney es relacionada sentimentalmente con compañero de Santi Giménez

    Serie A
    Reemplazo de Santi Gimenez ya llegó a Italia y pone en duda futuro del mexicano
    1 mins

    Reemplazo de Santi Gimenez ya llegó a Italia y pone en duda futuro del mexicano

    Serie A

    Hace unos días, Massimiliano Allegri, técnico del Milan, confirmó que esta semana el delantero mexicano podría volver a entrenar con el equipo si los resultados de los exámenes médicos a los que se someterá en las próximas horas saldrían positivos.

    En ese sentido, La Gazzetta señala que hay posibilidades de que el regreso de Santiago Gimenez a una convocatoria del Milan sea para el Derby della Madonnina contra el Inter que se disputará el próximo domingo 8 de marzo.

    El medio italiano añade que el Bebote está dando lo mejor de sí mismo en el último tramo de su recuperación, no solo para entrar en la convocatoria, sino que, aunque luce muy complicado, también para tener minutos de juego en San Siro.

    Si recibe el alta médica en los próximos días, Santi Gimenez se someterá a una reatletización para recuperar su forma física y ritmo de partido tras estar parado cuatro meses.

    El mexicano quiere su revancha en el Milan al registrar un gol y dos asistencias en 11 partidos esta temporada y con una Copa del Mundo en puerta.

    La Selección Mexicana y Javier Aguirre están atentos a la evolución de Gimenez que es uno de los ocho jugadores del Tri que están lesionados a 100 días del Mundial 2026.

    Video Massimiliano Allegri da buena noticias sobre Santiago Gimenez
    Relacionados:
    Santiago GiménezMilanMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX