Santiago Giménez Santiago Gimenez podría volver con Milan para el Derbi ante Inter El mexicano está a la espera de nuevas pruebas médicas para saber si ya puede entrenar con el grupo.

Video La fecha en la que Santiago Gimenez podría regresar a la cancha



Santiago Gimenez está cada vez más cerca de volver a las canchas tras la operación en el tobillo derecho a la que se sometió el pasado 18 de diciembre.

PUBLICIDAD

Hace unos días, Massimiliano Allegri, técnico del Milan, confirmó que esta semana el delantero mexicano podría volver a entrenar con el equipo si los resultados de los exámenes médicos a los que se someterá en las próximas horas saldrían positivos.

En ese sentido, La Gazzetta señala que hay posibilidades de que el regreso de Santiago Gimenez a una convocatoria del Milan sea para el Derby della Madonnina contra el Inter que se disputará el próximo domingo 8 de marzo.

El medio italiano añade que el Bebote está dando lo mejor de sí mismo en el último tramo de su recuperación, no solo para entrar en la convocatoria, sino que, aunque luce muy complicado, también para tener minutos de juego en San Siro.

Si recibe el alta médica en los próximos días, Santi Gimenez se someterá a una reatletización para recuperar su forma física y ritmo de partido tras estar parado cuatro meses.

El mexicano quiere su revancha en el Milan al registrar un gol y dos asistencias en 11 partidos esta temporada y con una Copa del Mundo en puerta.

La Selección Mexicana y Javier Aguirre están atentos a la evolución de Gimenez que es uno de los ocho jugadores del Tri que están lesionados a 100 días del Mundial 2026.