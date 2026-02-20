Juventus Juventus lanza cuarto uniforme con rayas horizontales El club italiano sorprende con una prenda que estrenará el fin de semana en la Serie A.

Por: Omar Carrillo

¿Rayas negras y blancas horizontales? Juventus sorprendió con el anuncio de su cuarta equipación con sus eternos colores, pero en una posición diferente a la tradicional o al menos eso parece.

El conjunto de la "Vecchia Signora", que cayó goleado entre semana por el Galatasaray en Champions League, explicó, contrariamente a lo que pudiera parecer en un principio, que apeló, justamente, al pasado para el nuevo diseño.

" Se inspira en la temporada 1996-97: un momento en el que la Juventus exploró una interpretación horizontal de su icónico blanco y negro en un concepto experimental nunca utilizado en partidos oficiales. Una visión fugaz, nunca vista en un partido", señaló en un comunicado.

Y añade que: " El diseño une pasado y presente, tradición y evolución".

Contrario a lo que ocurrió con el diseño original hace casi 30 años, este uniforme sí se verá en un partido oficial y saltará al campo en el duelo entre Juventus y Como del 21 de febrero correspondiente a la Jornada 26 de la Serie A italiana.

La colección, que incluye prendas tipo polo y de manga larga entre otras, ha sido diseñada en colaboración entre la Juve, Adidas y Studio Sgura, y se puede conseguir en la tienda oficial de la Juventus en línea y su precio va de 150 euros (unos 177 dólares o tres mil pesos mexicanos) a 160.