Johan Vásquez se vuelve una muralla y el Genoa respira en Italia
El defensa mexicano tiene actuación sólida y el conjunto genovés tiene un respiro en cuanto al descenso en la Serie A.
Johan Vásquez tuvo una participación impecable en el partido entre el Genoa y el Torino dentro de la Serie A de Italia y contribuyó a mantener su portería en cero en un duelo vital para los genoveses.
Marcador de 3-0 para el Genoa que permite al equipo del mexicano respirar upoco en la lucha por no descender a la Serie B en la presente ampaña.
El defensa mexicano alineó todo el partido y demostró una vez más la razón por la que es el capitán de la escuadra genovesa, al liderar la zaga y mantener el orden en el cuadro bajo.
Johan Vásquez tuvo un desempeño sólido en recuperación de balones y poco a poco se asienta más en la presente temporada para tratar de encaminar a la salvación.
Norton-Cuffy abrió el marcador a los 22', Caleb Ekuban a los 40' extendió la ventaja, mientras que Junior Messias a los 83' decretó el marcador final.
Coneste resultado, el Genoa llega a 27 puntos, a seis de distancia de la Fiorentina, primer equipo que descendería hoy a la Serie B, aunque con un partido más respecto a la 'Viola'.