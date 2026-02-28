Mundial 2026 Allegri da buenas noticias sobre Santiago Gimenez El técnico del AC Milan dijo que el atacante mexicano podría regresar pronto a las canchas de juego.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Massimiliano Allegri da buena noticias sobre Santiago Gimenez



Santiago Giménez ha completado la fase preatlética de su recuperación y Massimiliano Allegri, director técnico del equipo de la Seria A de Italia, dio buenas noticias al respecto.

PUBLICIDAD

El entrenador habló en conferencia de prensa previo al duelo de la entidad contra el Cremonese y entre lo que se dijo está el avance del atacante mexicano.

"Giménez ha completado la fase preatlética, si t odo va bien podrá empezar a entrenar con el equipo esta semana", aseguró.

A ojos vistos una buena noticia para el propio jugador y para la Selección Mexicana rumbo a Mundial 2026.

En la semana, trascendió que Gimenez se someterá a una revisión médica y dependiendo de los resultados podría ya entrenar con el equipo, y hoy el técnico lo ha confirmado.

El atacante mexicano, se lesionó a finales de octubre del tobillo luego recibió un tratamiento conservador, pero al no mostrar mejoría, se determinó que su problema requería operación, a la cual se sometió el 18 de diciembre. Se tiene previsto que el Bebote vuelva a jugar en marzo

Gimenez solo ha disputado 11 partidos de la temporada en la Serie A por sus problemas físicos. Registra únicamente un gol y dos asistencias en 768 minutos.