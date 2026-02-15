Mexicanos en el Exterior Johan Vásquez juega, pero el Genoa compromete su situación en la Serie A de Italia El defensa mexicano cumple con su cometido en partido ante el Cremonese, pero el Genoa no puede despegarse de zoa de peligro.

Johan Vásquez, defensa del Genoa en la Serie A, jugó todo el partido de este domingo, aunque su escuadra no pudo pasar del empate con marcador de 0-0 ante el Cremonese.

Este marcador hace que el conjunto genovés comprometa todavía más su situación dentro del Calcio en Italia, sobre todo por problemas posibles de descenso a la Serie B.

A pesar de que hubo algunas acciones interesantes por parte del Genoa, el marcador no se movió en el Estadio Giovanni Zini en un duelo que, de hecho, enfrenta a dos escuadras prácticamente en la misma situación.

Johan Vásquez, capitán del Genoa, lideró a su escuadra que, a pesar de la aportación del mexicano, no pudo generar el peligro suficiente para pensar en abrir el marcador.