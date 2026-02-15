    Mexicanos en el Exterior

    Johan Vásquez juega, pero el Genoa compromete su situación en la Serie A de Italia

    El defensa mexicano cumple con su cometido en partido ante el Cremonese, pero el Genoa no puede despegarse de zoa de peligro.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    Johan Vásquez, defensa del Genoa en la Serie A, jugó todo el partido de este domingo, aunque su escuadra no pudo pasar del empate con marcador de 0-0 ante el Cremonese.

    PUBLICIDAD

    Este marcador hace que el conjunto genovés comprometa todavía más su situación dentro del Calcio en Italia, sobre todo por problemas posibles de descenso a la Serie B.

    A pesar de que hubo algunas acciones interesantes por parte del Genoa, el marcador no se movió en el Estadio Giovanni Zini en un duelo que, de hecho, enfrenta a dos escuadras prácticamente en la misma situación.

    Johan Vásquez, capitán del Genoa, lideró a su escuadra que, a pesar de la aportación del mexicano, no pudo generar el peligro suficiente para pensar en abrir el marcador.

    El Genoa se queda con 24 puntos, a solamente tres de distancia respecto al último equipo que ocupa puesto de descenso que, en este caso, es el Lecce.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorJohan Vásquez

