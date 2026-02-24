Milan Santiago Gimenez hará nuevas pruebas médicas en busca de volver a jugar El delantero mexicano podría recibir el alta médica para comenzar la rehabilitación de su lesión en tobillo.

Video Santiago Gimenez presente en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026



Santiago Gimenez se someterá a una nueva revisión médica en busca de saber cuándo podrá volver a las canchas con el Milan y de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

PUBLICIDAD

Según Milan News, el delantero de la Selección Mexicana se realizará nuevas pruebas médicas la próxima semana y, en caso de que el resultado sea positivo, el cuerpo médico del club rossonero comenzaría a planificar su rehabilitación para su regreso al terreno de juego.

Santiago Gimenez es baja del Milan desde finales de octubre por una lesión en el tobillo derecho que recibió un tratamiento conservador, pero al no mostrar mejoría, se determinó que su problema requería operación, a la cual se sometió el 18 de diciembre.

Se había previsto que el Bebote volviera a jugar en marzo, pero todo dependerá de los resultados que arrojen los exámenes médicos la próxima semana.

Santiago Gimenez solo ha disputado 11 partidos de la temporada por sus problemas físicos. El mexicano registra un gol y dos asistencias en 768 minutos.