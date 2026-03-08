    Genoa

    Johan Vásquez tiene una actuación destacada en el partido ante la Roma en la Serie A

    Il Grifone suma tres puntos de gran importancia y se ubican a media tabla de la clasificación.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Johan Vásquez tiene ligero error, pero el Genoa gana a la Roma

    El Genoa derrotó 2-1 a la Roma en partido de la Jornada 28 de la Serie A, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Luigi Ferraris.

    El mexicano Johan Vásquez fue titular, tuvo un titubeo en la anotación en contra y disputó todo el encuentro en la importante victoria sobre la Loba.

    La pizarra la abrió el conjunto local en hasta la segunda mitad, al 52’ Junior Messias anotó desde los once pasos engañando al arquero rival.

    La Roma contestó de forma casi inmediata, al minuto 55, Evan N’Dicka remató el balón en el área y este se elevó y entró a las redes, en esta jugada estuvo involucrado Johan Vásquez , ya que él cubría la zona y no hizo un esfuerzo extra para despejar pensando que el arquero iba a tapar.

    Afortunadamente para Il Grifone, Vitor Oliveira apareció a los 80 minutos para cerrar la pinza y poner adelante de nueva cuenta a los locales.

    Con este triunfo, el Genoa llegó a 30 unidades y se ubican a media tabla de la Serie A, mientras que la Roma se quedó con 51 puntos entre los cinco primeros de la clasificación.

    La siguiente fecha del Genoa será de visita en casa del Hellas Verona, la Roma por su parte, volverá a jugar en cancha ajena, esta vez ante el Como.

    Video Genoa sorprende a todo mundo con esta decisión sobre Johan Vásquez
    GenoaAS RomaJohan VásquezMexicanos en el Exterior

