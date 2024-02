El marroquí no tuvo pelos en la lengua al dar su opinión sobre el bajo rendimiento que ha tenido Santi Giménez, más allá del gol que tuvo contra AS Roma en la Europa League .

"Las cosas pueden ralentizarse por un tiempo. Pero ahora ha caído muy atrás. En Almere no fue nada y no fue la primera vez".

“Me temo que se parecerá a Nicolai Jørgensen. Aparte del partido contra la Roma… ültimamente no le ha pegado a una pelota. Realmente no golpea ninguna canica", Wim Kieft coincidió en el anáisis: "No puedo imaginar que de repente haya perdido el control. ¿Pero, qué es esto? ¿Es mental, está cansado? Antes del invierno era una revelación".