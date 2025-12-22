    Johan Vásquez

    Johan Vásquez y sus emotivas palabras sobre su paso por Genoa

    El defensa de la Selección Mexicana aseguró que desea seguir dejando huella en el futbol italiano.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa

    Johan Vásquez aseguró que está viviendo el mejor momento de su carrera en el Genoa luego de que se ha convertido en uno de los referentes del conjunto de la Serie A.

    En entrevista para TUDN, el defensor de la Selección Mexicana señaló que espera seguir dejando huella con el conjunto italiano que le dio la oportunidad de cumplir uno de sus sueños.

    El club que me ha dado más oportunidades y el club que ha hecho realidad un sueño de venir a Europa, el Genoa poco a poco ha sido un pedazo de mi historia futbolística

    Al inicio fue difícil, pero ya en el quinto año me siento un poquito italiano… hoy me siento en un momento donde mi familia y yo nos encontramos bastante bien en Europa, la gente te conoce y siento que estoy en un momento muy feliz de mi carrera

    Son pocos los mexicanos que hemos venido a Italia y te da orgullo y esa hambre de seguir batiendo récords y dejar la vara alta… siempre vine convencido de estar muchos años… la mirada tiene que estar puesta arriba y que venga lo que tenga que venir y estar preparado”, mencionó Johan Vásquez.

    El defensor mexicano llegó al Genoa en el 2021, pero en el 2022 fue cedido al Cremonense y a la temporada siguiente regreso con el cuadro rojiazul donde se ha afianzado como el capitán del equipo.

