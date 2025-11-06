    Genoa

    Daniele De Rossi es nombrado nuevo entrenador del Genoa de Johan Vásquez

    El campeón del mundo con Italia en 2006 será presentado este viernes junto al nuevo director deportivo, el español Diego López.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    El italiano Daniele De Rossi asumió este jueves la dirección técnica del Genoa, club en el que milita el defensa mexicano Johan Vásquez, tras el despido del francés Patrick Vieira, informó la institución en un comunicado oficial.

    " El Genoa anuncia que ha confiado a Daniele De Rossi la dirección técnica del primer equipo. El nuevo entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino programado en el Centro Deportivo Signorini", informó el club en un comunicado oficial.

    PUBLICIDAD

    De Rossi, de 42 años y campeón del mundo con Italia en 2006, será presentado este viernes junto al nuevo director deportivo, el español Diego López.

    Su estreno en el banquillo será el domingo ante la Fiorentina, equipo que también busca entrenador tras la salida de Stefano Pioli.

    El conjunto genovés, el más antiguo del futbol italiano, consiguió el lunes su primera victoria del campeonato ante el Sassuolo, con Roberto Murgita y Domenico Criscito como técnicos interinos.

    De Rossi regresa a la Serie A tras su etapa en la Roma, donde sustituyó a José Mourinho en enero de 2024 y fue cesado en septiembre del mismo año. También dirigió al SPAL en la Serie B y formó parte del cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana campeona de la Eurocopa 2021.

    Más sobre Serie A

    1:16
    Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

    1:15
    Ponen fecha de caducidad a Santi Gimenez con el Milan

    Ponen fecha de caducidad a Santi Gimenez con el Milan

    1 min
    Kyle Walker asegura Santiago Gimenez logrará su mejor versión con el AC Milan

    Kyle Walker asegura Santiago Gimenez logrará su mejor versión con el AC Milan

    1 min
    El Genoa de Johan Vásquez anuncia el cese de su entrenador

    El Genoa de Johan Vásquez anuncia el cese de su entrenador

    2 min
    Piden en Italia que Santiago Gimenez vaya a la banca ante falta de gol

    Piden en Italia que Santiago Gimenez vaya a la banca ante falta de gol

    Relacionados:
    GenoaJohan VásquezDaniele De Rossi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX