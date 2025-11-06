Daniele De Rossi es nombrado nuevo entrenador del Genoa de Johan Vásquez
El campeón del mundo con Italia en 2006 será presentado este viernes junto al nuevo director deportivo, el español Diego López.
El italiano Daniele De Rossi asumió este jueves la dirección técnica del Genoa, club en el que milita el defensa mexicano Johan Vásquez, tras el despido del francés Patrick Vieira, informó la institución en un comunicado oficial.
" El Genoa anuncia que ha confiado a Daniele De Rossi la dirección técnica del primer equipo. El nuevo entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino programado en el Centro Deportivo Signorini", informó el club en un comunicado oficial.
De Rossi, de 42 años y campeón del mundo con Italia en 2006, será presentado este viernes junto al nuevo director deportivo, el español Diego López.
Su estreno en el banquillo será el domingo ante la Fiorentina, equipo que también busca entrenador tras la salida de Stefano Pioli.
El conjunto genovés, el más antiguo del futbol italiano, consiguió el lunes su primera victoria del campeonato ante el Sassuolo, con Roberto Murgita y Domenico Criscito como técnicos interinos.
De Rossi regresa a la Serie A tras su etapa en la Roma, donde sustituyó a José Mourinho en enero de 2024 y fue cesado en septiembre del mismo año. También dirigió al SPAL en la Serie B y formó parte del cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana campeona de la Eurocopa 2021.