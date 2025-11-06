Video Leyenda del futbol italiano es el nuevo DT de Johan Vásquez en el Genoa

El italiano Daniele De Rossi asumió este jueves la dirección técnica del Genoa, club en el que milita el defensa mexicano Johan Vásquez, tras el despido del francés Patrick Vieira, informó la institución en un comunicado oficial.

" El Genoa anuncia que ha confiado a Daniele De Rossi la dirección técnica del primer equipo. El nuevo entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino programado en el Centro Deportivo Signorini", informó el club en un comunicado oficial.

De Rossi, de 42 años y campeón del mundo con Italia en 2006, será presentado este viernes junto al nuevo director deportivo, el español Diego López.

Su estreno en el banquillo será el domingo ante la Fiorentina, equipo que también busca entrenador tras la salida de Stefano Pioli.

El conjunto genovés, el más antiguo del futbol italiano, consiguió el lunes su primera victoria del campeonato ante el Sassuolo, con Roberto Murgita y Domenico Criscito como técnicos interinos.