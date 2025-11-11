Video ¡Reaparece! Ex de Chicharito vuelve a creer en el amor y presume a su nuevo novio

La australiana Sarah Kohan, expareja del delantero de Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al presumir a su nuevo novio.

La modelo e influencer de 31 años publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías de sus últimas vacaciones en compañía de sus amigas y Noah y Nala, hijos de ella y Chicharito.

Además, Kohan incluyó una foto que llamó la atención de sus más de 1.3 millones de seguidores, pues aparece besando apasionadamente a un misterioso hombre con el mar de fondo.

De esta manera, Sarah Kohan confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor cuatro años después de su separación con Chicharito. Su relación duró alrededor de tres años, entre 2018 y 2021.

Chicharito, por su parte, busca cerrar su carrera en Chivas con un título. El delantero de 37 años anotó un gol ante Monterrey que lo hizo emocionarse hasta las lágrimas.

Javier Hernández y el Guadalajara se preparan para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.