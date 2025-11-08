Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió en llanto en el Chivas vs. Monterrey tras anotar el cuarto gol con el que el Rebaño ganó 4-2 en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

Chicharito cabeceó un centro de Miguel Gómez al minuto 90+4’ para marcar su primer gol del torneo y en su festejo besó el escudo del Guadalajara en medio de las lágrimas.

En el que pudiera ser el último gol con Chivas, pues su contrato finaliza el próximo mes, Chicharito no pudo ocultar la emoción y se desahogó después de estar envuelto en polémicas extracancha y enfrentar diferente tipo de críticas en los últimos meses.

Los futbolistas rojiblancos se unieron a su emotiva celebración y, tras el silbatazo final, Sergio Ramos, quien fuera su compañero en el Real Madrid, se acercó a él para abrazarlo y felicitarlo por su gol.

Al término del partido, Chicharito destacó en Chivas TV que el éxito del equipo de Gabriel Milito es que “hay buenos seres humanos y cero envidia”, y recordó que para “ganar un campeonato con Chivas se necesita de todos”.

Chicharito elogia a ‘Hormiga’ González y quiere verlo en el Mundial 2026

Armando González superó a Javier Hernández como el máximo goleador Sub-23 en un torneo corto con Chivas al llegar a 12 goles por los 11 que hizo Chicharito en el Apertura 2009.

“A mí no me importan las comparaciones, quién haga más goles que yo, yo lo que quiero ver es a jóvenes mexicanos triunfar, a mi país mejorar”, mencionó Chicharito al respecto para después elogiar a la Hormiga.

“Él se merece todo esto porque los goles no caen de suerte, sino porque él ha trabajado mucho, escucha, tiene muchísimo talento este chavo, el techo es su límite”, añadió.

‘Hormiga’ González recibió su primera convocatoria en la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre. Chicharito espera verlo en el Mundial 2026.

“Ojalá que pueda ir al Mundial, se lo deseo con todo el corazón”, declaró Hernández que casi hace llorar a la Hormiga en plena entrevista con Chivas TV.

“Yo ya tenía la idea, él me ayudó a pulirlo, cada vez me ayuda a patear con más calma, a veces puedo estar ansioso, pero cuando lo volteo a ver a la banca me da tranquilidad”, mencionó Armando González.