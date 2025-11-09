    Javier Hernandez

    Javier 'Chicharito' Hernández ilusiona a Chivas con emotivo mensaje

    Javier Hernández destacó la unión que existe en el cuadro del Guadalajara de cara a la liguilla.

    Por:
    TUDN.
    Video El emotivo mensaje de Chicharito que ilusiona a Chivas

    Después de reencontrarse con el gol, Javier Hernández envió un emotivo mensaje donde destacó lo que vivió y sintió en el triunfo del Guadalajara sobre Monterrey en el último partido de la temporada regular del Apertura 2025.

    A través de su cuenta de Instagram, el Chicharito publicó un video donde revivió el gol que marcó ante Rayados y señaló que se viene lo mejor para las Chivas.

    PUBLICIDAD

    “Ayer vivimos más que fútbol, lo que se vio aquí fue una familia elegida donde todos queremos vernos crecer, donde nos apoyamos en las peores, no solo cuando ganamos, donde no se trata del “yo hice”, sino del nosotros logramos y el que mira desde afuera lo percibe”

    “Hay algo limpio, noble, imbatible cuando juega sabiendo que el otro te respalda, te acompaña se sintió una lealtad silenciosa, esa que no se grita, pero se ven las miradas en cómo corren por el otro, en cómo celebran todos un mismo gol, q ué belleza lo que vivimos ayer sentí que todos nos acompañamos”

    “No jugábamos por un marcador, sino por una historia compartida, se encendieron memorias y, sin planearlo, nos unimos aún hoy se vio hermandad, respeto y propósito compartido y entendimos que la familia no es quien te ve nacer, sino quien se atreve a crecer contigo”

    Un equipo unido por y con amor a prepararnos de la mejor manera que se viene la parte más importante del torneo”, mencionó ‘Chicharito’

    Javier Hernández anotó su primer gol del Apertura 2025 que provocó que rompiera el llanto tras romper esa sequía y ahora las Chivas enfrentarán a Cruz Azul en los Cuartos de Final del torneo luego de meterse a la liguilla en el sexto lugar.

    Video ¿Su último gol? Chicharito llora inconsolable en el Chivas vs. Monterrey

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Así fueron los últimos momentos de James Rodríguez con León

    Así fueron los últimos momentos de James Rodríguez con León

    1 min
    Keylor Navas manda mensaje a Kevin Mier y JJ Macías tras lesiones en Jornada 17

    Keylor Navas manda mensaje a Kevin Mier y JJ Macías tras lesiones en Jornada 17

    2 min
    Mohamed revela que Toluca cambiará de sede rumbo a la Liguilla

    Mohamed revela que Toluca cambiará de sede rumbo a la Liguilla

    1 min
    Paulinho confiesa por qué no quiso ser campeón de goleo individual

    Paulinho confiesa por qué no quiso ser campeón de goleo individual

    2 min
    Chicharito Hernández quiere ver a Hormiga González en el Mundial 2026

    Chicharito Hernández quiere ver a Hormiga González en el Mundial 2026

    Relacionados:
    Javier HernandezGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX