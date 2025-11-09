Video El emotivo mensaje de Chicharito que ilusiona a Chivas

Después de reencontrarse con el gol, Javier Hernández envió un emotivo mensaje donde destacó lo que vivió y sintió en el triunfo del Guadalajara sobre Monterrey en el último partido de la temporada regular del Apertura 2025.

A través de su cuenta de Instagram, el Chicharito publicó un video donde revivió el gol que marcó ante Rayados y señaló que se viene lo mejor para las Chivas.

“Ayer vivimos más que fútbol, lo que se vio aquí fue una familia elegida donde todos queremos vernos crecer, donde nos apoyamos en las peores, no solo cuando ganamos, donde no se trata del “yo hice”, sino del nosotros logramos y el que mira desde afuera lo percibe”

“Hay algo limpio, noble, imbatible cuando juega sabiendo que el otro te respalda, te acompaña se sintió una lealtad silenciosa, esa que no se grita, pero se ven las miradas en cómo corren por el otro, en cómo celebran todos un mismo gol, q ué belleza lo que vivimos ayer sentí que todos nos acompañamos”

“No jugábamos por un marcador, sino por una historia compartida, se encendieron memorias y, sin planearlo, nos unimos aún hoy se vio hermandad, respeto y propósito compartido y entendimos que la familia no es quien te ve nacer, sino quien se atreve a crecer contigo”

“ Un equipo unido por y con amor a prepararnos de la mejor manera que se viene la parte más importante del torneo”, mencionó ‘Chicharito’

Javier Hernández anotó su primer gol del Apertura 2025 que provocó que rompiera el llanto tras romper esa sequía y ahora las Chivas enfrentarán a Cruz Azul en los Cuartos de Final del torneo luego de meterse a la liguilla en el sexto lugar.