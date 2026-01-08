    Futbol

    Real Madrid elimina al Atlético de Madrid y va por la revancha ante Barcelona

    El conjunto blanco se metió a la Final de la Supercopa de España donde enfrentará a su clásico rival.

    Por:
    Raúl Martínez
    Real Madrid sufrió, pero derrotó al Atlético de Madrid por 2-1 en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita y así, meterse a la Final de la Supercopa de España donde chocará ante Barcelona.

    El conjunto blanco tomó la delantera en el partido muy temprano en el partido luego de un auténtico golazo de tiro libre por parte de Federico Valverde al minuto dos.

    Después del gol en contra el Atlético de Madrid tuvo chance de empatar el juego, pero dos grandes intervenciones de Courtois evitaron la igualada para convertirse en uno de los héroes.

    Para la segunda parte los dirigidos por Diego Simeone volvió a apretar en busca del gol, pero al 55 fueron sorprendidos y Rodrygo marcó el 0-2 en favor de Real Madrid.

    Sin embargo, tres minutos después el noruego Sorloth saltó por los aires para rematar de cabeza y anotar el 1-2 para meter al Atlético en la pelea.

    Después de la anotación del descuento los Colchoneros tomaron el control del juego, pero la mala puntería y las grandes intervenciones de Courtois y de la defensa madridista impidieron el gol del empate.

    Real Madrid se quedó con el triunfo y el boleto a la Final de la Supercopa donde buscará tomar revancha ante el Barcelona, quien en la edición pasada los superó por goleada.

    FutbolSupercopa EspañaSupercopa de EspañaReal MadridFederico ValverdeRodrygo

