    Futbol

    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España

    El Barça busca el bicampeonato y espera en la Final al ganador del Atlético de Madrid vs. Real Madrid.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Todos los goles del Barcelona al Athletic para avanzar a la Final de la Supercopa

    Barcelona no tuvo rival en las Semifinales de la Supercopa de España al dominar y golear 5-0 al Athletic Club del mexicano Álex Padilla para avanzar a la gran Final.

    El equipo culé de Hansi Flick ganó en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, con doblete de Raphinha (38’, 52’) y goles de Ferran Torres (22’), Fermín López (30’) y Roony Bardghji (34’).

    El portero mexicano Álex Padilla fue convocado, pero se quedó en la banca del Athletic Club; el titular y que tuvo un partido complicado fue Unai Simón.

    Desde de su regreso a los Leones tras un semestre en Pumas, Álex Padilla solo ha disputado un partido de la temporada, fue el pasado 18 de diciembre en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey ante el Ourense FC.

    El Barcelona de Hansi Flick sigue con gran racha positiva al sumar su novena victoria consecutiva en todas las competencias, su última derrota fue ante Chelsea por 3-0 en la Champions League el pasado 25 de noviembre.

    El Barça espera en la Final de la Supercopa de España al ganador del Atlético de Madrid vs. Real Madrid que se disputará este jueves; la Final se disputará el domingo 11 de enero.

    Barcelona busca el bicampeonato tras golear 5-2 al Real Madrid el año pasado con un jugador menos tras la expulsión de Wojciech Szczęsny desde el minuto 57.

    Relacionados:
    FutbolBarcelonaAthletic ClubSupercopa de EspañaÁlex PadillaMexicanos en el Exterior

