El mexicano Javier Aguirre, actual seleccionador del Tri, figura entre los candidatos al premio The Best de la FIFA en la categoría de Mejor Entrenador del Año, reconocimiento que distingue a los técnicos más destacados del futbol mundial.

"Aguirre, quien disfruta de su tercera etapa como seleccionador de México, brindó un 2025 repleto de títulos, mientras la nación se prepara para coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 26. Llevó al Tri a su primer triunfo en la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo, tras una dramática victoria por 2-1 sobre Panamá en la final de Los Ángeles.

Cuatro meses después, México revalidó su título de la Copa Oro de la Concacaf por primera vez desde 2011, con una remontada ante Estados Unidos en Houston", señala el comunicado de la FIFA.

El ‘Vasco’, de 66 años, comparte nominación con estrategas de primer nivel como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).