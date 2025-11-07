Guido Pizarro, director técnico de Tigres, aseguró este viernes que la nominación de Javier Aguirre al Premio 'The Best' es merecido.

Y es que quien está a cargo de la Selección Mexicana está en el grupo que disputará el premio de la FIFA en la categoría de Mejor Entrenador del Año, reconocimiento que distingue a los estrategas más destacados del futbol mundial.

Y competirá por el reconocimiento con Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

"Felicitarlo por la nominación, merecido lo tiene. Y de mi parte el apoyo, tanto con los jugadores que he nombrado reciente. Lo que pueda brindar de mi parte, pero bien merecido", aseguró el argentino.

Y completó su idea sobre él y su cargo al frente del representativo mexicano que participará en el Mundial 2026.

"Lo he declarado que no hay una persona más indicada para la selección que un mexicano, que Javier, y creo que se ha ganado ese puesto por el respecto y porque conoce toda la cultura interna que amerita eso. Lo he declarado", explicó.

Finalmente, Pizarro expresó su respeto por Aguirre: " De mi parte admiración hacia su persona y desearle lo mejor".

Guido Pizarro habló en rueda de prensa previa al duelo que Tigres sostendrá ante San Luis por la Jornada 17 del Apertura 2025 que se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Estadio Universitario.