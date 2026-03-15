Mexicanos en el Exterior Nottingham Forest vs. Fulham EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Raúl Jiménez en Premier League El mexicano fue titular a días de conocer la muerte de su papá con todo el respaldo del club.

Video Raúl Jiménez comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de papá

Raúl Jiménez fue titular en el partido del Nottingham Forest vs. Fulham de la Jornada 31 de la Premier League 2025-26 este domingo 15 de marzo.

A días del fallecimiento de su papá, Raúl saltó a la cancha con el apoyo total de su club, para esta importante visita por un lugar en Europa la siguiente temporada.

PUBLICIDAD

No fue el mejor partido del mexicano, quien siempre estuvo bien marcado por la defensa local, al grado de no dejarle casi espacios para poder conjuntarse con sus compañeros.

Finalmente, Raúl Jiménez fue sustituido al minuto 63 y entró Rodrigo Muñiz en su lugar, sin que tampoco hubiera beneficio para al Fulham, que nunca pudo romper el cero este domingo.

Con el empate, Fulham sube al puesto 11 con 41 puntos y Nottingham Forest sigue cerca de la zona de descenso con 29 unidades.

NOTTINGHAM FOREST VS. FULHAM, PARTIDO DE LA PREMIER LEAGUE CON RAÚL JIMÉNEZ COMO TITULAR

Esta temporada Raúl Jiménez tiene nueve goles anotados, ocho en la Premier League y uno en la Copa de la Liga de Inglaterra, donde ya está eliminado.

Estos son los goles de Raúl Jiménez esta campaña en la Liga de Inglaterra: