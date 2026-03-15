    Mexicanos en el Exterior

    Nottingham Forest vs. Fulham EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Raúl Jiménez en Premier League

    El mexicano fue titular a días de conocer la muerte de su papá con todo el respaldo del club.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Raúl Jiménez comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de papá

    Raúl Jiménez fue titular en el partido del Nottingham Forest vs. Fulham de la Jornada 31 de la Premier League 2025-26 este domingo 15 de marzo.

    A días del fallecimiento de su papá, Raúl saltó a la cancha con el apoyo total de su club, para esta importante visita por un lugar en Europa la siguiente temporada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez entra escasos minutos en eliminación del Fulham en FA Cup
    1 mins

    Raúl Jiménez entra escasos minutos en eliminación del Fulham en FA Cup

    Premier League
    Raúl Jiménez tiene pláticas con el Fulham para renovar su contrato
    1 mins

    Raúl Jiménez tiene pláticas con el Fulham para renovar su contrato

    Premier League
    Fulham vs. West Ham EN VIVO: martillazo del West Ham al Fulham de Raúl Jiménez
    2 mins

    Fulham vs. West Ham EN VIVO: martillazo del West Ham al Fulham de Raúl Jiménez

    Premier League
    Polémica con Raúl Jiménez en triunfo del Fulham contra Tottenham
    1 mins

    Polémica con Raúl Jiménez en triunfo del Fulham contra Tottenham

    Premier League
    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales
    1 mins

    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales

    Premier League
    Raúl Jiménez firma la mejor actuación en lo que va de la temporada de la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez firma la mejor actuación en lo que va de la temporada de la Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez juega y el Fulham avanza en la FA Cup
    1 mins

    Raúl Jiménez juega y el Fulham avanza en la FA Cup

    Premier League
    Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League
    1 mins

    Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez festeja... aunque luego le 'quitan' gol con el Fulham
    1 mins

    Raúl Jiménez festeja... aunque luego le 'quitan' gol con el Fulham

    Premier League
    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?
    1 mins

    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?

    Premier League

    No fue el mejor partido del mexicano, quien siempre estuvo bien marcado por la defensa local, al grado de no dejarle casi espacios para poder conjuntarse con sus compañeros.

    Finalmente, Raúl Jiménez fue sustituido al minuto 63 y entró Rodrigo Muñiz en su lugar, sin que tampoco hubiera beneficio para al Fulham, que nunca pudo romper el cero este domingo.

    Con el empate, Fulham sube al puesto 11 con 41 puntos y Nottingham Forest sigue cerca de la zona de descenso con 29 unidades.

    NOTTINGHAM FOREST VS. FULHAM, PARTIDO DE LA PREMIER LEAGUE CON RAÚL JIMÉNEZ COMO TITULAR

    Esta temporada Raúl Jiménez tiene nueve goles anotados, ocho en la Premier League y uno en la Copa de la Liga de Inglaterra, donde ya está eliminado.

    Estos son los goles de Raúl Jiménez esta campaña en la Liga de Inglaterra:

    • Aston Villa 1-3 Fulham, 28 de septiembre
    • Fulham 1-0 Sunderland, 22 de noviembre
    • Fulham 1-0 Nottingham Forest, 22 de diciembre
    • West Ham 0-1 Fulham, 27 de diciembre
    • Fulham 2-1 Chelsea, 7 de enero
    • Manchester United 3-2 Fulham 1 de febrero
    • Sunderland 1-3 Fulham, 22 de febrero (doblete).
    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorRaúl JiménezMéxico 2026FulhamPremier League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX